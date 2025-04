Saúde entrega 38 veículos para reforçar distribuição de vacinas em Goiás

Trinta e oito veículos vão reforçar a estratégia estadual de vacinação e fortalecer as ações de vigilância nos municípios goianos. As caminhonetes 4×4 e vans foram entregues às 18 regionais de saúde nesta quarta-feira (16/4) pelo governador Ronaldo Caiado e pelo secretário de Saúde, Rasível dos Reis. Caiado explicou que a nova frota vai ajudar a melhorar a logística de distribuição de vacinas nos 246 municípios, levando os imunizantes onde a população está e contribuindo para aumentar os índices de cobertura. “A vida deve ter de nós total cuidado, dedicação, empenho e seriedade”, disse o chefe do Executivo.

Para tanto, o Governo de Goiás investiu mais de R$ 6 milhões na aquisição dos veículos. No momento em que fez a entrega, Caiado destacou que o Estado tem feito sua parte ao garantir saúde pública de qualidade aos cidadãos. Em primeiro lugar, ele fez um apelo para incentivar a vacinação. “Fica aqui meu pedido: por favor, vá ao posto de saúde, controle sua carteira vacinal, vacine seus filhos, seus pais. Vamos nos proteger das doenças preveníveis”, orientou o governador, que é médico de formação.

Refrigeração

Dos 38 veículos, 18 são tipo furgão leve, com sistema de refrigeração para o transporte de vacinas. Também estão incluídas na frota duas vans adaptadas para aplicação dos imunizantes, ou seja, salas móveis, além de 18 caminhonetes com cabine dupla 4X4 para atuar em locais de difícil acesso. Ademais, a estrutura garante mais segurança no transporte e na preservação adequada das doses. “Com esses carros, vamos fazer o que o governador orientou. O Estado estará sempre presente, independente do CEP”, comentou o secretário da Saúde, Rasível dos Reis.

O titular da Saúde classificou a vacinação como a forma mais eficiente e econômica de combate a doenças, além de salvar vidas. “Com a imunização, conseguimos fazer uma economia alocativa. O real que a gente coloca na prevenção vale mais do que o real que coloca no tratamento. É aquele velho ditado: prevenir é melhor do que remediar. E é isso que a gente tem que fazer”, refletiu Rasível durante o evento, realizado no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Controle de doenças

Além do transporte de imunizantes, a frota será utilizada para apoio às ações de controle de doenças nos municípios. A subsecretária de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, explicou que a entrega atende a demandas das regionais, que precisam de veículos com tração para chegar a localidades de difícil acesso. “A vacinação é um gesto de cuidado à vida. Por isso o Estado repassa para todos essa estrutura”, comentou.

Flúvia também falou sobre as melhorias que estão em andamento em toda rede de frio do Estado. “Já avançamos muito”, celebrou. Ao todo, 26 novas câmaras científicas para conservação de vacinas serão entregues ainda este mês às regionais. Com isso, o investimento para melhoria da rede de armazenamento, transporte de vacinas e ações de controle de doenças vai superar R$ 10 milhões.

Cobertura vacinal

O Governo de Goiás tem atuado a fim de ampliar a cobertura vacinal em todo o território. Em 2024, houve crescimento do número de pessoas imunizadas por doenças diversas, na comparação com o ano anterior. Tudo isso fruto do desenvolvimento de políticas públicas e ações de conscientização. Entre elas, a Lei nº 22.243, de 2023, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação do Certificado de Vacinação no ato da matrícula escolar; e o lançamento do Imuniza Goiás, que faz busca ativa por pessoas não vacinadas.

