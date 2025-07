Saúde oferta vacinação e testagem de ISTs em Congresso da UNE

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia oferta serviços de vacinação e testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) durante o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), realizado na Universidade Federal de Goiás (UFG). Os atendimentos são realizados de forma gratuita e por demanda espontânea, das 9h às 17h, nesta quinta e sexta-feira (17 e 18/7), no Campus Samambaia.

“O evento tem público estimado de 15 mil jovens de todas as regiões do país, e, por isso, é estratégico para a ampliação das coberturas vacinais e testagem”, afirma o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer. Na estrutura montada pela SMS, são oferecidos imunizantes do calendário vacinal para a faixa etária de 16 a 59 anos, como vacinas para Covid, Influenza e HPV, além de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites.

Estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Pedro Gomes é um dos jovens que buscou atendimento durante o evento. “Ter esse tipo de atendimento aqui dentro do congresso é incrível. Tomei as vacinas que estavam atrasadas e fiz os testes rápidos, que ficaram prontos em menos de 15 minutos. É um cuidado com a gente que faz toda a diferença”, compartilhou o estudante.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Flávio Toledo, destaca que o objetivo é levar prevenção, diagnóstico precoce e facilitar o acesso. “Esse tipo de ação mostra que o Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser ágil, eficaz e próximo da realidade da população. Muitos jovens deixam de se vacinar e de fazer testagem por associar o ato à infância ou por falta de oportunidades. O cuidado com a saúde precisa acontecer em todas as fases da vida”, destaca.

