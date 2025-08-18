Secretaria Estadual de Saúde orienta sobre cuidados contra Leishmaniose

De acordo com a Secretaria, a manutenção dos números reforça o alerta para a continuidade de ações preventivas tanto entre os profissionais de saúde quanto no cuidado diário realizado pela população. O diagnóstico precoce em humanos e animais é fundamental para evitar complicações graves e para garantir abordagens de controle mais eficazes. Não há vacina para as leishmanioses em humanos. Assim como também não há vacinas para o combate da leishmaniose visceral em cães licenciadas no Brasil.

A SES-GO frisa que as semelhanças nos números de 2024 e 2025 não devem ser interpretadas como uma estabilização positiva, mas como um alerta para a necessidade das ações de combate. A população deve estar atenta para as principais formas de prevenção, como o uso de repelentes, telas de proteção em casa, manutenção de quintais limpos, correta destinação de lixo orgânico. Já quanto aos animais, é imprescindível o cuidado constante, com atenção para o aparecimento de sinais clínicos, além da utilização das coleiras repelentes. Isso é essencial para que os números sejam reduzidos pelos próximos anos, evitando novos óbitos e casos no estado.

Sintomas