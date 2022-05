Sebrae 50 Anos

Em 2022, o Sebrae comemora o seu cinquentenário. Olhar para trás é, também, uma forma de dar um passo em direção ao futuro, por paradoxal que possa parecer. Trata-se de manter viva a memória. Isso permite nos situar no tempo presente, para que possamos projetar um novo cinquentenário. É essa a essência do projeto 50 + 50, lançado pela instituição. Nesse momento que marca o início dessas comemorações, é estimulante refletir sobre o impacto provocado pela atuação do Sebrae nos últimos 50 anos.

Desde 1972, quando surgiu, o Sebrae traçou um norte para a sua atuação: fazer os empreendedores irem cada vez mais longe. Por isso, esmerou-se em disseminar a cultura empreendedora, estimulando a competitividade e a sustentabilidade das empresas e ajudando a criar ambientes favoráveis para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Empenhou-se, ainda, em capacitar empreendedores, elaborar estudos e articular leis para melhoria do ambiente de negócios.

Ao longo desse tempo, o mundo, o Brasil e o Estado de Goiás passaram por grandes transformações. O Muro de Berlim caiu, bem como o mundo bipolar, liderado por EUA e URSS (que, também, desmoronou). Cinco Papas foram aclamados. O Brasil transitou da ditadura para a democracia e assistiu a posse de doze presidentes da República. E, em Goiás, tivemos 11 diferentes governadores. O avanço tecnológico experimentado nesse meio século não teve precedentes na história da humanidade.

Não obstante todos os impactos provocados pelas mudanças, o Sebrae nunca se afastou do seu propósito, da sua razão de ser, do seu foco: micro e pequenos negócios. Sempre esteve na linha de frente para aprovar dispositivos fundamentais para o empreendedor, como aconteceu com a Lei Geral das MPE (123/2006), a criação do MEI, do Estatuto das MPE e do Simples Nacional. Isso tudo explica porque saltamos de dois milhões para 20 milhões de pequenos negócios, dos quais 664 mil apenas no Estado de Goiás (212 mil em Goiânia).

Temos ainda outros números robustos dos quais podemos nos orgulhar. Contabilizamos 1.869 pontos de atendimento, que proporcionou 12 milhões de atendimentos em um único mês em 2021, com 8,3 milhões de horas de consultoria por ano; sem falar, ainda, de 1.179.843 participantes em cursos Online (por ano). Isso explica porque 96% dos empreendedores consideram o Sebrae importante para o Brasil e 85% recomendam os nossos produtos e serviços. Mas isso apenas aumenta a nossa responsabilidade. Para os próximos 12 meses, o Sebrae preparou um calendário institucional especial. Para celebrar os 50 anos, valorizar sua essência e reforçar todo trabalho exercido, o projeto 50 + 50 prevê uma vasta programação, de janeiro a dezembro: Talk Show – Papo de Empreendedor: 50 Empresários com Você; lançamentos como o Centro de Memória do Sebrae Goiás, Selo Comemorativo, Escola de Negócios do Sebrae Goiás, Escritório Regional Modelo, Comenda 50 Anos do Sebrae; Rally do Sebrae – 50 Anos de Apoio aos Pequenos Negócios, Corrida Solidária, entre outras ações.

Sabemos que cada tarefa que executamos, quando feita com excelência, muda a vida de muitas pessoas – para melhor. Elas só precisam de um pequeno empurrão para alçar voo rumo ao sucesso. E é isso que fortalece a minha convicção de que, somado à educação, não existe meio de transformação social mais poderoso do que o empreendedorismo. Foram essas questões que forneceram o combustível que impulsionou o Sebrae ao longo desses 50 Anos, que está sintetizado no slogan: “Criar o futuro é fazer história”.

Por Marcelo Lessa – Diretor Técnico do Sebrae Goiás