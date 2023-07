Sebrae Goiás e Cristalina lançam destino turístico de experiência

Cristaline-se (verbo transitivo reflexivo) é um termo que descreve a experiência única e transformadora oferecida pela cidade de Cristalina com um novo destino turístico. Refere-se especificamente à sensação de reenergização e equilíbrio mental e espiritual experimentada pelos visitantes ao explorarem o maior manancial de cristais lemurianos do planeta.

Esse destino turístico foi lançado oficialmente hoje, no auditório do Sebrae Goiás, em Goiânia, com a presença do diretor superintendente Antônio Carlos de Souza Lima Neto, do prefeito de Cristalina, Daniel Sabino Vaz, do presidente do Conselho de Turismo, Eduardo Fernandes, e da secretária de Turismo,Luciana Passos da Silva Carvalho.

O evento contou com a participação ainda de toda equipe do Sebrae Goiás, que trabalhou oito meses em um projeto inovador baseado na experiência do turista e na história e na cultura do cristal lemuriano. Com uma população de 62.249 habitantes, segundo o censo de 2022, Cristalina, distante 130 km de Brasília e 180 km da capital goiana, é conhecida por abrigar uma das maiores reservas de cristais lemurianos do mundo, um raro mineral também encontrado na África do Sul, Índia e Malásia.

O roteiro turístico, que faz parte dos trabalhos realizados pelo Programa Turismo 4.0 do Sebrae, foi embasado na qualidade, na legalidade, no conforto e no encantamento de todos os ambientes que foram trabalhados nessa parceria.

Os 20 empreendimentos envolvidos estão com tudo pronto para ser oferecido aos visitantes: linguagem mercadológica, material publicitário, vantagens competitivas, regras de comercialização, envolvendo natureza, força dos cristais e das águas, gastronomia autoral, cachaça especial e joias artesanais.

Todos esses processos poderão ser vivenciados presencialmente: garimpo artesanal de cristais, manejo dos veios, trilhas em áreas preservadas, mergulho em águas energizantes e límpidas, oração ou meditação alcançando o equilíbrio, visitas ao Memorial do Garimpo, conhecer a história dos garimpeiros e o amor pela energia dos lemurianos e produção de peças decorativas e joias.

O diretor superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, destacou a importância do projeto para os pequenos negócios na região, que representam 90% das empresas cadastradas no município. “Essa marca que está se consolidando agora foi bem trabalhada durante meses por nossa equipe e parceiros, e nossa expectativa é a de que todos os pequenos negócios sejam beneficiados”, afirmou.