Secretaria de Finanças trabalha para analisar todos os processos de adesão ao Simples Nacional até amanhã

A Prefeitura de Goiânia trabalha para analisar todos os processos de adesão ao Simples Nacional até o dia 31 de janeiro. Para concluir os procedimentos, a administração colocou mais servidores à disposição para atender a demanda dos interessados e a Secretaria de Finanças (Sefin) segue orientando os micro e pequenos empresários que verifiquem, junto ao Portal do Simples Nacional, a existência de alguma pendência com o município que impeça a opção pelo regime tributário.

Quem perder o prazo só poderá solicitar novamente a adesão ao sistema simplificado no ano que vem, explica o secretário de Finanças da Capital, Vinícius Henrique Alves. “Antes de aderir ao Simples Nacional, é necessário eliminar possíveis pendências e débitos com o município. A opção pode ser feita on-line, no site do Simples Nacional da Receita Federal. Caso o cidadão enfrente dificuldades e problemas de acesso, pode entrar em contato com a nossa equipe de atendimento”, detalha.

Para facilitar o acesso, a Prefeitura de Goiânia disponibilizou mais um canal de atendimento. Pelo endereço eletrônico simplesnacionalgoiania@gmail é possível enviar, até 31 de janeiro, a documentação necessária para aderir ao sistema tributário. Se tudo estiver correto, as empresas serão inseridas no regime do Simples Nacional. Para regularizar a situação e permanecer no regime especial, o contribuinte deve acessar site www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional.

“Essa ferramenta foi colocada à disposição para garantir que todos os interessados consigam resolver as pendências com o município e garantir a adesão ao sistema. Todos os e-mails serão respondidos até a data limite para não prejudicar ninguém”, garante Vinícius Henrique Alves.

Divulgação

A Secretaria Municipal de Finanças conta com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRCGO) para divulgar as informações sobre o Simples Nacional para os profissionais da contabilidade e empresários. Encontros estão sendo realizados para atualizar conhecimentos sobre a lei que beneficia as microempresas e o microempreendedor individual.

Presidente do CRCGO, Sucena Hummel evidencia a importância da parceria. “Esclarecimento nunca é demais para alinhar essa relação com a Secretaria de Finanças. Pensando nisso, o Conselho Regional de Contabilidade não tem medido esforços para levar o melhor atendimento para a categoria, que também ajuda a movimentar a arrecadação do município”, pontua.

Interessados podem acessar um debate realizado nas redes sociais entre o secretário Vinícius Henrique Alves; a presidente Sucena Hummel; o conselheiro do CRCGO Rogger Said; o gerente do Simples Nacional Carlos Felipe Azevedo; e o diretor de Levantamento e Fiscalização Imobiliária de Goiânia, Abelardo Brito, no seguinte endereço eletrônico: youtube.com/watch?v=XQ-SR5XQIEw.