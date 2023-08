Secretário de Saúde é questionado sobre aplicação de recursos

O secretário de saúde de Goiânia, prestou contas, nesta segunda-feira (07), à Câmara Municipal. A audiência pública foi presidida pela vereadora Kátia Maria (PT), presidente da Comissão de Saúde da Câmara, que questionou o secretário sobre a aplicação dos recursos da Saúde, uma vez que o relatório da secretaria não detalha as informações e, nos casos de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Alimentação e Nutrição, traz a dotação orçamentária zerada.

De acordo com a apresentação do secretário, foram aplicados 23,5% da receita municipal na área de saúde, acima dos 15% previstos pela lei e 17,1% do aplicado, no mesmo período no ano passado. Também foram executados cerca de R$ 11 milhões em investimentos em reformas e revitalização das unidades de saúde. Outro recurso na ordem de R$ 10 milhões, transferidos na União para o Município, foram utilizados no aumento de cirurgias eletivas, como as de cataratas, que passaram de 6 mil pacientes, fato que corrobora o município de Goiânia como um destacado centro oftalmológico no país, disse Durval Pedroso.

No entanto, a vereadora Kátia argumentou que o relatório da SMS está incompleto e não detalha de forma transparente como e onde foram aplicados esses recursos. Ela também solicitou, por meio de requerimentos, mais detalhes sobre a execução orçamentária da Secretaria de Saúde nos primeiros quatro meses de 2023.

Em relação aos recursos repassados pelo Governo Federal, a vereadora Kátia solicitou respostas sobre o motivo pelo qual Goiânia deixou de receber recursos do programa Previne Brasil e também sobre qual é a proposta da secretaria para os programas Brasil Sorridente e Fila Zero.