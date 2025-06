Secretários de Goiás retornam ao Brasil após missão oficial em Israel

Os secretários estaduais Pedro Leonardo (Agricultura) e Rasível dos Reis (Saúde) retornaram a Goiânia após participarem de uma missão oficial em Israel, durante o período em que o país foi atingido por mísseis lançados pelo Irã. A viagem fez parte do programa MUNIEXPO Israel 2025, promovido pela universidade Mashav. Ambos desembarcaram no Brasil após alterações no trajeto de volta, em função da instabilidade regional.

Pedro Leonardo deixou Israel no dia 18 de junho, seguiu para Amã, na Jordânia, depois para a Arábia Saudita, de onde embarcou para São Paulo e, finalmente, Goiânia. Rasível dos Reis saiu de Tel Aviv no dia 19, com escala em Amã e Doha, no Catar. Ele também passou por São Paulo antes de chegar à capital goiana. Segundo as respectivas assessorias, os dois passam bem e seguem em período de descanso.

A missão oficial contou com representantes de vários estados brasileiros e teve como objetivo a troca de experiências sobre soluções tecnológicas aplicadas à gestão pública, segurança urbana, sustentabilidade, uso racional de recursos hídricos e inovação no agronegócio. Todas as despesas da viagem foram custeadas pela organização israelense responsável pelo evento.

Apesar do aumento da tensão na região, os compromissos da comitiva foram mantidos até o encerramento da programação. A situação de segurança exigiu reorganização dos voos e apoio diplomático para garantir o retorno ao Brasil. O Consórcio Brasil Central informou que todos os participantes conseguiram deixar o país sem incidentes.

A viagem ocorreu em meio à escalada dos conflitos no Oriente Médio, o que levantou questionamentos sobre a realização de agendas oficiais em locais de risco. O Governo de Goiás não comentou se haverá revisão nos protocolos para futuras participações em missões internacionais.