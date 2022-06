Sedi encerra hoje inscrições para bolsistas com salários de R$ 3 mil

Interessados em bolsas do Programa Novos Caminhos, coordenado em Goiás pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), têm até esta quarta-feira (29/6) para efetuar inscrição e concorrer a vagas que remuneram R$ 3 mil por 40 horas semanais. Dois editais foram abertos: um deles para o cargo de supervisor administrativo, de compras e contratos, ou de tecnologia da informação (TI), com lotação em Goiânia; e o segundo para supervisor de demanda estadual, com uma vaga para Rio Verde e outra para Novas Crixás.

As inscrições devem ser feitas no site www.desenvolvimento.go.gov.br e os candidatos precisam ter concluído o ensino superior em qualquer área para participar do processo seletivo. O certame é dividido em três etapas: análise curricular, avaliação teórica, e avaliação de competência técnica.

O Novos Caminhos é o antigo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e também está sob a alçada do Ministério da Educação. Os aprovados irão trabalhar no âmbito do Bolsa Formação/Qualifica Mais Emprega Mais. A supervisão do processo em Goiás é de responsabilidade da Sedi, por meio da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica e da Coordenação Geral do Bolsa Formação.

Mais um

A Sedi também está com inscrições abertas para contratação de bolsista profissional, nas funções de instrutor e tutor. O prazo, para este edital, vai até 10 de julho e está disponível no site da secretaria, na aba Novos Caminhos.