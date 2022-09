Segundo Dia D para incentivar a vacinação é realizado em Senador Canedo

A campanha contra poliomielite, em Senador Canedo, atingiu a cobertura vacinal de 46,24% até o momento. E para que essa ação possa ter uma abrangência maior a Prefeitura de Senador Canedo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai realizar um super mutirão de vacinação no próximo domingo, das 8h às 12h, nas principais regiões do município.

A ação “Dia D de Diversão”, tem o objetivo de fazer com que as famílias entendam a importância da vacinação como um instrumento de prevenção. A diretora de vigilância em Saúde, Flávia Régia, reafirma a importância do pacto entre os órgãos e a população. “Toda a vacina é um pacto coletivo, pois uma pessoa vacinada protege a si e aos outros. Por isso o imunizante da poliomielite e a campanha de multivacinação são tão importantes, afinal uma criança vacinada é uma criança protegida.”, afirma a diretora.

Além disso, equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão realizando a conferência das cadernetas de vacinação das crianças de escolas de educação infantil integrantes do Programa Saúde na Escola (PSE) e realizam a aplicação das doses que faltam.

Os pais vão poder aproveitar a oportunidade para vacinar e se divertir com as crianças, com: entregas de kits pedagógicos sobre a importância da vacinação, atividades recreativas de pintura, algodão doce, pipoca e a presença de personagem para alegrar os pequenos.

Janaina Arantes, moradora do bairro Vila São João, relata que a ação é de grande relevância para incentivar a vacinação da população infantil. “Além de cuidar da saúde ainda é um momento de diversão para os nossos filhos, assim eles vão associar a vacinação a algo mais divertido e não vai ter tanto choradeira. Além disso, é um alerta para que possamos lembrar de fazer essa atualização dos cartões de vacina”.