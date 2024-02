Segurança Pública lança Operação Integrada Carnaval 2024

A Operação Integrada Carnaval 2024 da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSPGO) foi oficialmente lançada nesta sexta-feira, dia 9, no pátio do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), em Goiânia. O evento contou com a participação do governador Ronaldo Caiado e de todos os chefes das forças de segurança do Estado. Durante o feriado prolongado de Carnaval, 248 bombeiros militares, 84 viaturas, 23 embarcações e 34 mergulhadores serão mobilizados para garantir a segurança dos cidadãos.

As operações serão intensificadas em 40 pontos de apoio estratégicos, distribuídos em áreas de grande concentração de foliões, como Goianésia, Caldas Novas, São Simão, Aruanã e Três Ranchos. Essa iniciativa conjunta da Secretaria de Segurança Pública de Goiás visa assegurar o bem-estar da população durante as festividades carnavalescas. Com foco na prevenção de afogamentos e na pronta resposta a acidentes nas rodovias, os bombeiros estarão em alerta para proteger vidas e garantir um Carnaval seguro para todos.

Postos de apoio e monitoramento serão montados à beira de lagos, represas e rios, onde se observa uma grande concentração de turistas. Os militares terão à disposição embarcações como canoas e moto náuticas, além dos equipamentos de segurança obrigatórios como coletes salva-vidas e boias para reduzir o tempo-resposta no atendimento às ocorrências e dar rápido suporte de vida para os foliões que necessitarem de socorro especializado.