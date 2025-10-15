search
Seis cidades do Nordeste Goiano são beneficiadas com Aluguel Social

Candidatos sem acesso à internet podem contar com apoio nas unidades do Vapt-Vupt ou em pontos de atendimento das Prefeituras nos próprios municípiosser feitas no site goias.gov.br/agehab ou aplicativo Aluguel Social até 17 de novembro


Cavalcante é uma das cidades do Nordeste Goiano contempladas com o Aluguel Social

Moradores de eis cidades do Nordeste Goiano serão beneficiadas com o Aluguel Social, disponibilizado pelo Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab). As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (15/10) inscrições, por meio do Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social. Ao todo, são oferecidas 3.420 vagas. As inscrições seguem abertas até 17 de novembro de 2025.

Os municípios contemplados na região do Nordeste Goiano são: Colinas, Cavalcante, Monte Alegre, Iaciara, Guarani de Goiás e Divinópolis.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, reforça que o programa é uma resposta do Governo de Goiás às famílias que enfrentam dificuldades para manter o pagamento do aluguel. “A despesa com o aluguel consome a maior parte da renda familiar. Com esse auxílio, as famílias têm a chance de investir em outras necessidades, como alimentação e remédios”, destaca Gracinha.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, lembra que o benefício é no valor de R$ 350 mensais, por até 18 meses. “As inscrições podem ser feitas por meio do aplicativo Aluguel Social ou diretamente no site da Agehab (www.goias.gov.br/agehab). Além disso, os candidatos sem acesso à internet podem contar com apoio nas unidades do Vapt-Vupt ou em pontos de atendimento das Prefeituras nos próprios municípios”, informa Baldy.

Os principais critérios para se inscrever são: CadÚnico atualizado, residência no município há pelo menos três anos, não possuir imóvel próprio e renda familiar de até meio salário por pessoa. Além disso, é necessário atender a pelo menos um dos critérios específicos, como superendividamento, moradia improvisada, gasto excessivo com aluguel, ser idoso, pessoa com deficiência, ou família chefiada por apenas um dos pais.

Veja quantas vagas serão disponibilizadas para cada cidade do Nordeste Goiano contemplada:

Município Número de vagas

Cavalcante 90
Colinas do Sul 20
Divinópolis de Goiás 50
Guarani de Goiás 50
Iaciara 100
Campos Belos 200

Pesquisa