Sem acordo, greve da Educação continua em Goiânia

Os servidores administrativos da Educação de Goiânia decidiram, em assembleia realizada nesta sexta-feira (27), continuar com o movimento de greve. Segundo a presidente do Sintego, Bia de Lima, a proposta apresentada pela Prefeitura só chegou ao fim da reunião, realizada no Paço Municipal.

Uma nova assembleia está marcada para a próxima terça-feira (31).

Greve

Os servidores da pasta estão em greve desde o último dia 2 de outubro. Dentre as reivindicações da categoria, estão: pagamento da Data-Base, equiparação ao auxílio-locomoção dos servidores administrativo aos dos professores e a estruturação do plano de carreira.