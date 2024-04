Semad abre inscrições para Prêmio Goiás Sustentável 2024

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) abriu as inscrições para o Prêmio Goiás Sustentável 2024, iniciativa que tem como objetivo premiar, reconhecer e divulgar práticas relevantes relacionadas à sustentabilidade que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população goiana. A inscrição é gratuita, vai até 30 de abril e deve ser realizada online por meio do link [https://forms.gle/JuBZEzc3Pv2RxiBp8].

Quem pode participar?

Podem se inscrever na premiação quaisquer empresas públicas, mistas ou privadas, órgãos públicos, autarquias, terceiro setor, pesquisadores, professores, produtores rurais, empreendedores e servidores públicos e autoridades públicas.

É preciso que o participante tenha feito trabalhos no território goiano cujos resultados contribuam para o desenvolvimento sustentável. A inscrição será feita com o preenchimento do formulário e o envio dos documentos correspondentes.

Estudantes podem se inscrever desde que anexem no formulário um vínculo (matrícula) com a instituição de ensino e preencham todas as informações solicitadas, anexando uma declaração de ciência emitida pela escola ou instituição.

Os representantes de pessoas jurídicas ou órgãos públicos, devem encaminhar no ato da inscrição a declaração de ciência com assinatura do representante legal.

Os concorrentes podem inscrever mais de um projeto, mas devem observar os critérios dispostos no regulamento.

São dez categorias e cada uma delas nomeará um vencedor, que levará o troféu do Prêmio Goiás Sustentável 2024. As categorias são: Inovação; Ciências e Educação; Sociobiodiversidade; Atividade Rural; Atividade Empresarial; Políticas Públicas, Instituição Pública; Terceiro Setor; Imprensa; Estudante e Ações pelo Clima.

Finalistas e premiação

A divulgação dos finalistas será no dia 15 de maio. A premiação acontece no dia 5 de junho, durante a Programação da Semana do Meio Ambiente, em local e horário a serem divulgados pela Semad. Durante a solenidade de premiação será feito o anúncio do vencedor de cada categoria e a entrega dos troféus.

Para os vencedores e finalistas, serão concedidos os direitos de uso dos “Selo Prêmio Goiás Sustentável: Finalista”, “Selo Prêmio Goiás Sustentável: Vencedor” e do Selo Prêmio Goiás Sustentável: Vencedor Geral”.

Confira o regulamento da premiação e os documentos necessários no site da Semad! Link: https://goias.gov.br/meioambiente/semad-abre-inscricoes-para-premio-goias-sustentavel-2024-confira-o-regulamento/