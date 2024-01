Semad doa carga de carvão apreendida durante fiscalização

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) realizou, nesta quarta-feira (10), uma doação de cerca de 140 sacas de carvão para a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Esta foi a primeira doação feita pela Semad neste ano.

“Todos os bens perecíveis, quando apreendidos pela fiscalização, por alguma infração ambiental cometida, têm, por lei, a possibilidade de serem doados para instituições não lucrativas ou beneficentes. Isso é muito importante, como a infração foi cometida e o dano causado, para que o bem não se perca e seja doado para quem mais precisa”, explicou o gerente de Fiscalização Ambiental e Inteligência da Semad, Rodrigo Bastos.

Os materiais foram apreendidos durante a operação conjunta da pasta estadual com a Polícia Civil, em São Miguel do Passa Quatro. A ação foi organizada após uma denúncia da existência de carvoaria irregular, no município, feita pela Delegacia de Polícia de Orizona.

“No local, a equipe ainda identificou lenha sem comprovação de origem. Após esse flagrante, foram realizadas as apreensões da madeira e do carvão produzido. Nós lavramos os autos de infração, também, com um total de R$ 18 mil em multas aplicadas”, disse Bastos. Além disso, os fornos em funcionamento para atividade irregular foram destruídos pela equipe de fiscalização.