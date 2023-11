Semad flagra desmatamento ilegal e aplica multa de R$ 68 mil

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) autuou em flagrante, nesta terça-feira (14), uma atividade de desmatamento ilegal, em uma propriedade rural de Pirenópolis. Os fiscais identificaram desmatamento sem licença de cerca de 40 hectares – sendo sete deles em área de reserva legal. O valor total da multa aplicada foi de R$ 68 mil.

Além da multa aplicada, os fiscais embargaram tanto a atividade quanto o local. Durante o flagrante, foi apreendido um trator de esteira que escondia as árvores desmatadas. Os proprietários da fazenda já possuíam autorização para desmatamento de árvores plantadas e, em poder da licença, moveram suas atividades para território com vegetação do cerrado, acreditando que a fiscalização não notaria.

No entanto, como a Semad faz seu monitoramento em tempo real, com uso de satélites, além da verificação de alertas, foi possível identificar a área desmatada e interromper a atividade ilegal, antes que mais danos pudessem ser cometidos à vegetação nativa.