Senac disponibiliza 925 vagas de cursos técnicos gratuitos

A Rede EAD Senac, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), está com inscrições abertas para 5 cursos técnicos de Educação a Distância, em Goiás. São 925 vagas de cursos EAD gratuitos. As inscrições são realizadas exclusivamente online e o prazo para se candidatar é até o dia 6 de junho. As vagas são limitadas.

Os cursos disponíveis são: Técnico em Logística, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Administração, Técnico em Qualidade e Técnico em Secretariado. A idade mínima para se inscrever é de 16 anos. O candidato precisa ter o ensino médio concluído ou estar cursando no mínimo o segundo ano do ensino médio.

Atualmente, a demanda por profissionais de nível técnico nas empresas e indústria brasileiras tem crescido cada vez mais. Por essa razão, os profissionais que contam com esse tipo de formação gozam de reconhecimento no mercado de trabalho e conseguem driblar períodos de forte recessão econômica.

Um estudo feito pela Fundação Roberto Marinho, Arymax e Itaú Educação e Trabalho analisou o papel da formação técnica na inclusão de jovens no mercado de trabalho. Cerca de 42% das empresas disseram que têm jovens com formação técnica em seus quadros e que, além de permanecerem no emprego, eles evoluem de cargo, e 61% afirmam ter pelo menos um gestor que já ocupou cargo técnico.

Para o diretor do Sesc-Senac, Leopoldo Veiga Jardim, o programa PSG é uma ferramenta de inclusão social. Ele também pontuou que os cursos ofertados correspondem a atual necessidade do mercado de trabalho. “Os cursos gratuitos do Senac são de alta qualidade e reconhecidos nacionalmente. O mercado de trabalho exige cada vez mais capacitação e é por isso estamos levando esses cursos para a comunidade”, afirmou.

PSG

O Programa Senac de Gratuidade tem o objetivo de garantir o acesso à educação profissional de qualidade, para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.

Confira abaixo os cursos disponíveis nos polos goianos:

Anápolis

Técnico em Logística

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Qualidade

Aparecida de Goiânia

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Administração

Caldas Novas

Técnico em Administração

Técnico em Logística

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Qualidade

Catalão

Técnico em Administração

Técnico em Logística

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Ceres

Técnico em Administração

Técnico em Logística

Técnico em Recursos Humanos

Goiânia

Técnico em Administração

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Qualidade

Itumbiara

Técnico em Logística

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Qualidade

Jataí

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Secretariado

Técnico em Administração

Técnico em Qualidade

Luziânia

Técnico em Logística

Técnico em Recursos Humanos

Mineiros

Técnico em Administração

Técnico em Recursos Humanos

Rio Verde

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Logística

Quirinópolis

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Administração

Passo a passo para realizar a sua inscrição: