Sentido duplo de circulação da Rua 115, no Setor Sul, passa a valer às 17h

A Prefeitura de Goiânia, por meio da por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), entrega nesta tarde a conclusão do novo sentido de circulação da Rua 115, no Setor Sul. Com isso, a via será mão dupla. Dentre as melhorias anunciadas, está a retirada do terceiro tempo semafórico para quem acessava a Marginal Botafogo na direção Norte/Sul, implantação uma rotatória no encontro com a Rua 114, além da Rua 121, que passou por inversão de sentido único Sul/Norte.

A Rua 115 passou a ser mão única em 2020, na gestão passada, como rota de desvio devido às obras que ocorriam na Região Sul da cidade, e após levantamento técnico da pasta, a via voltará a ter sentido duplo de circulação. A alteração permite que o condutor saia do Cepal do Setor Sul e chegue à Avenida Ricardo Paranhos e um único corredor.

“Com essa configuração iremos desafogar não só a Marginal Botafogo, mas a Praça do Cruzeiro, Ruas 88 e 86, Avenida Jamel Cecílio, além de retirar carros do Setor Sul, que possui perfil residencial e não conta com estrutura para receber a alta demanda de veículos”, explica o secretário de Mobilidade, Marcelo Torrubia.

Marcelo esclarece que a partir da melhoria o condutor que trafega no sentido Norte/Sul com objetivo de acessar a Marginal Botafogo não poderá fazer a conversão à esquerda, já que o terceiro tempo semafórico foi retirado para não gerar cauda de veículos. Com isso, ele deverá fazer o retorno à esquerda na rotatória implantada na Rua 114 com Rua 115 para então realizar a manobra à direita, que não terá semáforo, e acessar a Marginal Botafogo. Já quem segue no sentido Rua 88 ou Avenida A poderá seguir normalmente.

Outra melhoria serão as conversões à direita e à esquerda para quem estiver na Marginal Botafogo, já que os motoristas poderão realizar as manobras nos dois sentidos. Quem segue para o Setor Pedro poderá virar à esquerda na Rua 90 normalmente.

A nova configuração foi repassada aos gestores do aplicativo de navegação Waze para atualização, com isso, os condutores podem se orientar por meio do app. Neste primeiro momento, agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade estarão posicionados na via para orientar os condutores em caso de dúvidas.