Sesc Goiás oferece viagem gratuita para Bahia e Rio de Janeiro

O Serviço Social do Comércio, Sesc, abriu novo processo seletivo para os interessados em participar do Projeto Minha Primeira Viagem. Inserido dentro do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), o projeto tem como objetivo proporcionar viagens gratuitas para pessoas com baixa renda e que ainda não tiveram oportunidade de participar de passeios e excursões para outras cidades a lazer.

O novo edital contempla viagens para Porto Seguro (BA), entre os dias 02 a 07 de dezembro, e Rio de Janeiro (RJ) do dia 10 ao dia 14 de dezembro, ambos com o embarque no Aeroporto Internacional de Goiânia.

Serão beneficiados pelo Minha Primeira Viagem, trabalhadores do comércio e seus dependentes (com a Credencial Sesc atualizada), estudantes ou egressos da rede pública de ensino, e público geral, cuja renda bruta familiar não ultrapasse o valor de três salários mínimos.

O período de inscrição para o novo edital é do dia 10 a 14 de novembro, nas unidades do Sesc Universitário, Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí. É preciso levar toda documentação prevista no edital. A relação dos aprovados será publicada no site do Sesc Goiás.

Programação Porto Seguro (BA) – 02 a 07 de dezembro

Programação do dia:

1º Dia: 02/12 – Goiânia / Porto Seguro

Encontro com o guia no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, às 4h, em frente ao balcão da Gol, para procedimentos de check-in. Saída do voo prevista, às 6h15. Chegada ao Aeroporto Internacional de Porto Seguro prevista para 11h30. Check-in no Hotel Portobello a partir das 14h. Tarde e noite livre para descanso ou atividades independentes.

2º Dia: 03/12 – Porto Seguro

Após café da manhã, às 8h, saída para City Tour na cidade histórica de Porto Seguro, primeira vila do Brasil, Igreja da Padroeira (1535), Marco de Posse (1503), vista panorâmica + Praia da Coroa Vermelha, local onde foi celebrada a primeira missa do Brasil e aldeia indígena Pataxó. Retorno para o hotel previsto para 16h. Tarde e noite livre para aproveitar a praia, dependências do hotel ou comércio local.

3º Dia: 04/12 – Porto Seguro

Após o café da manhã, às 8h, saída para passeio em Arraial D’ajuda, praia do Mucugê (entre as 10 praia mais bonitas do Brasil). Após o almoço visita na vila histórica do Arraial com amplo comércio de artes e artesanatos. Retorno para o hotel previsto, às 17h. Após jantar, noite livre para aproveitar as dependências do hotel e comércio local.

4º Dia: 05/12 – Porto Seguro

Após café da manhã, às 8h30, saída para passeio de escuna em Cabrália (Praia de Santo André + Ilha de Santo André para almoço + ilha do sol com degustações de doces e banho de lama rejuvenescedora). Retorno para o hotel, às 17h. Tarde e noite livre para descanso ou atividades independentes.

5º Dia: 06/12 – Porto Seguro

Manhã livre para atividades independentes. Às 13h saída para almoço de confraternização no Restaurante Mar da Bóia e despedida da Bahia, buffet de comidas típicas, sucos de frutas típicas, doces a base de coco. Noite livre para descanso ou atividades independentes.

6º Dia: 07/12 – Porto Seguro / Goiânia

Manhã livre para descanso. Após almoço, às 11h15, malas na recepção do hotel, check out e embarque para o Aeroporto Internacional de Porto Seguro. Às 14h embarque para Goiânia.

O pacote inclui:

Passagem aérea ida e volta da GOL;

Transfer Aeroporto/Hotel – Hotel/Aeroporto;

05 noites de hospedagem no Hotel Porto Belo;

Almoço e jantar nos dias 2,3,4,5,6;

Almoço dia 07;

City tour na cidade histórica de Porto Seguro. Passeio em Arraial D’ajuda. Passeio de escuna em Cabrália;

Seguro viagem/assistência médica;

Guia de turismo acompanhante;

Programação Rio de Janeiro (RJ) – 10 a 14 de dezembro

Programação do dia:

1º Dia: 10/12 – Goiânia / Rio de Janeiro

Encontro com o guia no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, às 4h, em frente ao balcão da Azul, para procedimentos de check-in. Saída do voo prevista, às 6h. Chegada no Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro prevista para 11h55. Chegada prevista no Hotel Sesc Copacabana, às 12h20, em seguida saída para caminhada Histórica na Orla de Copacabana e almoço. Check-in no Hotel Sesc Copacabana, às 14h. Tarde e noite livres.

2º Dia: 11/12 – Rio de Janeiro

Após o café da manhã saída para visitação ao Cristo Redentor. Após o almoço, visitação ao Bondinho Pão de Açúcar, parada para ver o Pôr do Sol na Mureta da Urca. Retorno Sesc Copacabana. Após jantar, noite livre para aproveitar a Orla da Praia, Quiosques e Comércio local.

3º Dia: 12/12 – Rio de Janeiro

Após café da manhã, às 10h, saída para City Tour pelo Centro do Rio (Escadaria Selarón; Arcos da Lapa; Boulevard Olímpico, etc.). Após o almoço, às 14h, City tour panorâmico Praias da Zona Sul. Após o jantar, noite livre para aproveitar a praia, dependências do hotel e comércio local, atrativos turísticos.

4º Dia: 13/12 – Rio de Janeiro

Café da Manhã. Manhã livre para curtir praias, arredores do hotel. Às 13h, almoço e tarde livre. Às 19h, jantar e noite livre para aproveitar a praia, dependências do hotel e comércio local, atrativos turísticos.

5º Dia: 14/12 – Rio de Janeiro / Goiânia

Após café da manhã saída para o Aeroporto Santos Dumont, às 8h30, voo previsto para sair às 11h10. Chegada prevista em Goiânia, às 14h25, no Aeroporto Internacional Santa Genoveva.

O pacote inclui:

Passagem aérea da Azul;

Transfer Aeroporto/Hotel – Hotel/Aeroporto;

04 noites de hospedagem no Sesc Copacabana;

Almoços e Jantares nos dias 10, 11, 12 e 13/10/2023;

Caminhada Histórica na Orla de Copacabana;

Passeios no Bondinho do Pão de Açúcar; Cristo Redentor e Pôr do Sol na Mureta da Urca;

Seguro viagem/assistência médica;

Guia local;

Guia de turismo acompanhante.