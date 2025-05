SET orienta condutores sobre procedimentos em acidentes sem vítimas

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito de Goiânia (SET) reforça a orientação aos motoristas envolvidos em acidentes sem vítimas: os veículos devem ser retirados imediatamente da via para evitar transtornos à mobilidade urbana e a aplicação de multas.

Segundo levantamento da própria secretaria, em média 12 acidentes leves são registrados por dia em Goiânia, e muitos deles acabam provocando retenções e engarrafamentos por conta da permanência dos veículos envolvidos no local do impacto.

O diretor de trânsito da SET, Luís Tiago Santos, destaca que somente acidentes com vítimas fatais exigem a presença de perícia no local. “Nos casos em que não há vítimas, a recomendação é clara e respaldada pelo Código de Trânsito Brasileiro: os veículos devem ser retirados da via. A perícia só é acionada quando há morte no local, e manter o carro parado sem necessidade coloca em risco a segurança de todos e prejudica a fluidez do trânsito”, afirma.

Ainda de acordo com o diretor, a permanência indevida dos veículos na pista pode gerar autuação com base no artigo 178 do CTB, que caracteriza como infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como agir corretamente:

Em caso de colisão sem vítimas, os motoristas devem:

•Registrar fotos e vídeos da posição dos veículos, danos e placas.

•Remover os carros da pista imediatamente após o registro das imagens.

•Abrir um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil ou de forma online no site da Prefeitura de Goiânia: www.goiania.go.gov.br

Se o veículo não puder ser movido devido à batida:

•O condutor deve sinalizar o local com o triângulo de segurança.

•Acionar o serviço de guincho de sua seguradora ou particular.

•Mesmo neste caso, deixar o veículo no local sem sinalização e bloqueando a via também configura infração.

A SET lembra que agentes de trânsito não atuam mais em acidentes sem vítima, conforme diretriz já adotada em grandes centros urbanos, e que o papel do poder público nesse tipo de ocorrência é garantir a mobilidade e segurança de todos os usuários da via.