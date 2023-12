Setor de serviços em Goiás cresce 7,2% em 2023

O setor de serviços em Goiás cresceu 7,2% na variação acumulada do ano e registrou mais que o dobro da média nacional, que foi de 3,1% no mesmo indicador e período. A alta no estado foi puxada pelas atividades de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (11,3%) e pelos serviços de informação e comunicação (11,2%). As informações são do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), com dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado em 12 meses, Goiás também obteve bom desempenho. O crescimento no período foi de 6,9%, enquanto a média brasileira ficou em 3,6%. Na variação interanual – comparação entre outubro de 2023 com outubro de 2022 – o aumento registrado no setor de serviços goiano foi de 4,8%, enquanto o Brasil apresentou resultado negativo (-0,4%).

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, analisa os resultados. “Os dados e os bons resultados mostram que a gestão está empreendendo esforços no sentido correto. Goiás seguirá em busca de crescimento e intensificará, ainda mais, os trabalhos para a manutenção e fomento do setor.”

“O setor de serviços possui um dos maiores pesos do PIB goiano. Obtivemos ótimos resultados no mês de outubro e as projeções para os próximos meses também são muito positivas”, destaca o diretor-executivo do IMB, Erik Fiqueiredo.

Pesquisa Mensal

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no país, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.