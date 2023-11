Setor de serviços em Goiás cresce 7,5% no mês de setembro

O setor de serviços em Goiás cresceu 7,5% no mês de setembro na variação acumulada no ano, superando a média brasileira que foi de 3,4% no mesmo período. O volume foi puxado pelas atividades de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (11,2%), seguido pelos serviços de informação e comunicação (11,2%). Os dados foram divulgados na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e confirmados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB).

No acumulado em 12 meses, o Estado também obteve aumento de 7,1%, enquanto o crescimento no país foi de 4,4%. No indicador interanual, na comparação de setembro deste ano com setembro de 2022, o aumento foi de 3,9%, enquanto o Brasil apresentou resultado negativo (-1,2%).

“O setor de serviços em Goiás vem apresentando grandes avanços que estão sendo evidenciados nas pesquisas mensais do IBGE. A atual gestão segue empreendendo esforços para a manutenção e fomento do setor”, destaca o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

O diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo, ressalta a importância do setor para a economia goiana. “Em específico, os serviços que correspondem a 62% do PIB goiano, cresceram 7,5% no ano de 2023. Com isso, seguimos a tendência de registrar um crescimento do PIB próximo a 6% no final desde ano. As projeções são muito positivas”, afirma Figueiredo.

Fonte: Secretaria de Governo