Shopping promove MiauDote com 32 pets para adoção neste sábado (16)

O Shopping Cerrado e o Abrigo dos Animais Refugados unem forças para promover o MiauDote neste sábado (16/8), evento, focado na adoção consciente e responsável de pets, que acontecerá das 10h30 às 16h30, na entrada principal do shopping.

Esta edição terá 32 pets disponíveis para adoção: 16 cães e 10 gatos filhotes, além de 6 cães adultos. Todos os animais serão entregues vacinados e vermifugados. Além disso, os adultos já estarão castrados, enquanto os filhotes receberão um vale-castração, que garantirá o procedimento quando atingirem a idade ideal.

Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar comprovante de endereço e fotos ou vídeos da residência. Os interessados passarão por uma triagem que avalia a intenção da adoção, a concordância dos moradores da casa e a segurança do ambiente. Também serão considerados a capacidade financeira para eventuais emergências e o entendimento sobre a fase de adaptação do animal.

A taxa de adoção de R$ 60 é opcional, mas representa uma importante contribuição para o Abrigo dos Animais Refugados. A organização cuida de mais de 100 animais vítimas de abandono e maus-tratos, com despesas mensais que chegam a R$ 20 mil. O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.