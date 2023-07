Silvye Alves se revolta com pena imposta pela Justiça a agressor

“2 anos e 1 mês pra ver o agressor receber uma sentença leviana como essa… Mais uma violência sendo direcionada à vítima… BRASIL!!!”

Esta foi a reação da jornalista e deputada federal Silvye Alves (UB) em suas redes sociais ao comentar a pena imposta ao ex-namorado, o empresário Ricardo Hilgenstieler, condenado a três meses de prisão em regime semiaberto por lesão corporal contra ela.

Ele também foi condenado ao pagamento de R$ 4 mil por danos morais e deverá participar de um grupo de reflexão, em Goiânia.

O crime aconteceu em junho de 2021, em Goiânia. Ricardo Hilgenstieler agrediu a mulher com socos e pontapés na frente do filho dela de 11 anos. Ele foi preso em flagrante por agentes da Polícia Federal no Aeroporto Santa Genoveva.