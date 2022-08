SIME de Aparecida oferta mais de 600 vagas de emprego

A Secretaria de Trabalho, oferece nesta semana 602 vagas de emprego em diversos áreas das empresas da cidade. As vagas são ofertadas por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME) em conjunto com o setor de recursos humanos das empresas do município. As oportunidades competem aos níveis administrativo e de produção, com destaque para 53 para consultor de vendas, 23 para operador de caixa, 21 para jovem aprendiz e muitas outras.

Os interessados devem se encaminhar até uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). O atendimento é realizado nas unidades do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial. Existem ainda unidades instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira por livre demanda, sem a necessidade de agendamento. Para realizar o cadastro, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

Com a disponibilidade de uma vaga para o perfil do trabalhador, ele recebe uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista junto a empresa contratante. Caso não encontre uma vaga para o seu perfil, o interessado pode acessar o site novamente, já que a lista de vagas é atualizada diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone (62) 99194-3491.

Para os empresários que buscam um canal para anunciar suas vagas, a Prefeitura de Aparecida disponibiliza um WhatsApp para que seja feito o cadastro das vagas de emprego. O telefone é (62) 9 9297-4113.

Confira todas as vagas disponíveis no SIME de Aparecida:

63 Auxiliar de produção

53 Consultor de vendas

23 Operador de caixa

22 Carga e Descarga

22 Motorista entregador

21 Auxiliar de Padeiro

21 Jovem aprendiz

20 Auxiliar de armazém

20 Movimentador de mercadoria

20 Repositor de Frios

19 Promotor de vendas

18 Servente de obras

17 Vendedor Externo

16 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

15 Assistente administrativo

15 Atendente

15 Vendedor interno

14 Auxiliar de serviços Gerais

10 Motorista de caminhão (Munck)

10 Repositor de Hortifrúti

10 Repositor de mercadorias

6 Auxiliar operacional

6 Pedreiro

5 Ajudante de carga e descarga

5 Analista de departamento pessoal

5 Analista de desenvolvimento de sistemas

5 Auxiliar de limpeza

5 Borracheiro

5 Camareira (O)

5 Carpinteiro

5 Engenheiro civil

5 Engenheiro de produção

5 Gerente comercial

5 Gerente da oficina mecânica

5 Manobrista

5 Operador de telemarketing

5 Supervisor de logística

4 Auxiliar de vendas/ Televendas

4 Lavador de veículos

3 Armador de estrutura de concreto

3 Auxiliar de controle de qualidade

3 Auxiliar de jardinagem

3 Eletrotécnico

2 Analista de Qualidade

2 Assistente fiscal

2 Auxiliar de cozinha

2 Costureiro (a)

2 Cozinheiro geral

2 Encarregado de obras

2 Estoquista

2 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

2 Operador de loja

2 Operador de pá carregadeira

2 Serviços Gerais

2 Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk)

2 Técnico de Rede de telecomunicações

1 Adesivador de comunicação visual

1 Ajudante de pátio

1 Almoxarife

1 Analista de recursos humanos

1 Analista de sistemas

1 Arte finalista

1 Assistente de vendas

1 Auxiliar de almoxarifado

1 Auxiliar de Costureira

1 Auxiliar de desenvolvimento infantil

1 Auxiliar de Monitoramento

1 Auxiliar Financeiro

1 Bordador, à máquina

1 Camareiro de hotel

1 Confeiteiro

1 Costureira em Geral

1 Costureiro, a máquina na confecção em série

1 Empregado doméstico diarista

1 Garçom

1 Mecânico de manutenção de máquinas em geral

1 Motorista de caminhão

1 Operador de empilhadeira

1 Organizador de evento

1 PCD

1 Pizzaiolo

1 Recepcionista secretária

1 Serralheiro

1 Social Media

1 Técnico de Instalações

1 Técnico em eletrônica