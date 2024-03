Sindicato da Indústria lança Residência Técnica em Engenharia Civil

O Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás), em parceria com entidades do setor, lançou um programa inédito no País para capacitação de engenheiros civis. O MBI (Master in Business Innovation) Residência Técnica em Engenharia Civil une estratégia e aplicação prática em um curto período de formação. O Sinduscon será o responsável pelo custeio tanto da parte prática como da parte teórica da residência, que será ministrado pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Cezar Valmor, vice-presidente do Sinduscon, explica que a especialização busca levar um conteúdo mais atualizado e sintonizado com as demandas e rotinas das empresas. “Como a área é muito ampla, vamos dar um subsídio para questões atuais, como a industrialização da construção, mecanização, a pré-fabricação e a digitalização”, explica.

Os candidatos devem estar vinculados a empresas associadas ao sindicato, que serão responsáveis pelo custeio tanto da parte prática quanto da parte teórica do MBI. A duração do curso é de 2 anos, com aulas ministradas pelo SENAI, e ao final os alunos serão avaliados simultaneamente pelo orientador da FATESG e pelo coorientador, um engenheiro civil sênior da empresa.

A Vega Incorporações incentiva os colaboradores a participarem do programa. Para Rogério Parreira, gerente de engenharia da incorporadora, a Residência Técnica promete um impacto significativo na qualificação dos profissionais. “Priorizamos a formação interna da nossa equipe. Muitos dos nossos gerentes e coordenadores começaram como estagiários aqui. Reconhecemos nossa função social na qualificação da mão de obra do setor e estamos comprometidos em investir no desenvolvimento dos nossos colaboradores. Esta abordagem não só fortalece nossa empresa, mas também contribui para um setor mais capacitado e preparado para os desafios futuros”, afirma.

Empreendedorismo

A pós-graduação tem como objetivo concentrar o conhecimento e formar não apenas engenheiros, mas futuros empreendedores. “Além da implantação do Lean Construction (otimização de processos no canteiro de obras), o MBI busca oferecer conhecimento da parte jurídica e econômica das empresas e dos projetos. O programa também vai abordar as áreas de contratos, relações humanas e gestão de pessoas”, pontua Cezar Valmor.

O programa de MBI representa um marco na valorização da Engenharia Civil em Goiás. As aulas têm início em março de 2024 e serão realizadas nas instalações da Faculdade SENAI Fatesg, em Goiânia, com horário às sextas-feiras, das 8h às 18h, para não interferir na jornada de trabalho dos participantes. Entre os pré-requisitos para participação no programa estão: ser graduado em Engenharia Civil, indicado por empresas associadas ao SINDUSCON-GO, e estar registrado no CREA-GO.

Cronograma

O MBI abordará diversos módulos essenciais, como Planejamento e Gerenciamento de Obras, Ferramentas Tecnológicas, Aspectos Legais na Engenharia, ESG (Environmental, Social and Governance), Logística e Suprimentos, Inovação e Indústria 4.0. A aula inaugural, ocorrida na última sexta-feira (22), no Anfiteatro da FATESG-SENAI, contou com a presença de autoridades do setor, representando um avanço significativo não apenas para a Construção Civil em Goiás, mas para todo o País.

Pioneiro no setor, o MBI promete não só elevar o padrão de educação técnica, mas também fortalecer a indústria da construção civil, preparando uma nova geração de engenheiros para liderar com inovação e excelência. O Termo de Acordo de Cooperação Técnica foi assinado entre o SINDUSCON GO, o CREA GO e o SENAI GO durante um evento na sede da FIEG, em 14 de dezembro. O evento marcou o lançamento da Residência Técnica em Engenharia Civil durante a confraternização da COINFRA (Comissão de Infraestrutura da FIEG).