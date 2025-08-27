search
Cidades

Sindicatos vão ao MP por pagamento de verbas rescisórias de trabalhadores de maternidades de Goiânia

Todas as propostas serão comunicadas pelos sindicatos à categoria em assembleia e só serão aceitas se for a decisão de maioria


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 27/08/2025 - 16:56

maternidades verbas
Sindicatos vão ao MP e ao MPT para tratar do pagamento de verbas rescisórias de trabalhadores de maternidades de Goiânia

Os sindicatos que representam os trabalhadores das maternidades públicas de Goiânia anunciaram que farão nova tentativa de diálogo com a prefeitura, buscando uma nova proposta de pagamento das verbas rescisórias que contemple o interesse dos trabalhadores, preferencialmente pagando em parcela única o que é devido. Eles também irão buscar a intervenção do Ministério Público Estadual (MPGO) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) nesse diálogo, para negociar propostas mais justas e cobrar os pagamentos.

Nesta segunda-feira (25), trabalhadores e trabalhadoras das maternidades Célia Câmara, Nascer Cidadão e Dona Íris rejeitaram a proposta de pagamento de verbas rescisórias feita pela prefeitura de Goiânia e apresentada pela Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc), que está deixando a gestão das unidades de saúde.

A decisão ocorreu em assembleias da categoria realizadas às 8h e às 19h30, pelo Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde/GO), Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás (Sieg) e Sindicato de Enfermagem do Estado de Goiás (Sienf/GO). Os sindicatos detalharam à categoria a proposta de pagamento de verbas rescisórias que estava prevista para ocorrer em duas modalidades: uma para quem vai permanecer nas maternidades mesmo após a saída da Fundahc e início de nova gestão por Organizações Sociais (OSs) e outra para quem vai sair das maternidades.

A prefeitura propôs que os pagamentos fossem feitos em 20 parcelas para quem permanecer com a chegada da nova gestão e em 12 parcelas para quem deixar as maternidades, em ambos os casos os trabalhadores e trabalhadoras teriam que abrir mão de 20% da multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

De acordo com as entidades, “a proposta apresentada pela prefeitura e repassada pela Fundahc é desrespeitosa aos trabalhadores, pois desconsidera tanto as despesas básicas diárias desses trabalhadores e trabalhadoras, quanto o direito legal de indenização representado pelos 40% do FGTS”. “Fracionar a remuneração em tão longas parcelas, ignora necessidades básicas de alimentação, transporte, moradia, água, energia e outras que também são imediatas. Ressaltamos que são trabalhadores que sobrevivem do salário. Sua renda não extrapola o limite da sobrevivência e nem permite o acúmulo de capital, como é o caso de muitos investidores, portanto, não podem ser tratados como tal”, dizem as entidades, em comunicado.

“Além disso, é ultrajante que a prefeitura atrasando verbas rescisórias e, assim, violando direitos dos trabalhadores e trabalhadoras decida também passar por cima do valor indenizatório previsto em lei”.

A presidente do Sindsaúde, Néia Vieira, lamenta a falta de entendimento da gestão municipal em relação à situação enfrentada pelos trabalhadores.

“É inadmissível a proposta apresentada pela prefeitura de Goiânia de parcelamento do pagamento de verbas rescisórias. Estamos falando de pessoas que, além de terem passado por um processo de sucateamento do seu local de trabalho, ainda vivem a incerteza da garantia de sobrevivência dos próximos meses seja por estarem fora do mercado de trabalho, seja por não terem a possibilidade de receber acertos trabalhistas que lhes permita manter a dignidade e necessidade mínimas assistidas. Pior ainda, enfrentaram por anos uma sobrecarga imensa de trabalho, têm contas a pagar e não podem esperar por mais de um ano para receber o que lhes é devido. A prefeitura precisa compreender que respeito ao trabalhador é respeito à saúde pública” destaca Néia.

Todas as propostas serão comunicadas pelos sindicatos à categoria em assembleia e só serão aceitas se for a decisão de maioria. O Sindsaúde e demais sindicatos também buscarão nas negociações o que considerarem digno para a categoria, desconsiderando aquilo que passar por cima de direitos dos trabalhadores e trouxer maiores prejuízos.

Ministério Público aciona Rogério Cruz e ex-secretários por improbidade administrativa

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

empregos formais
Cidades

Brasil gerou mais de 129 mil empregos formais em julho

27/08/2025
taxa do lixo Goiânia
Cidades

CCJ da Câmara aprova o projeto que revoga a taxa do lixo em Goiânia

27/08/2025
Câmara Itumbiara concurso
Cidades

Câmara Municipal de Itumbiara abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 8,9 mil

27/08/2025
Polícia usa violência para conter protesto de comerciantes na Vila Canaã, em Goiânia (Reprodução)
Cidades

Câmara cria comissão para acompanhar ações do Detran-GO na Vila Canaã

27/08/2025
Ocorrência PRF
Cidades

PRF prende suspeitos de furtar pneus de caminhões em Goiás

27/08/2025
gás
Brasil

Governo vai enviar ao Congresso projeto que garante gás gratuito a 46 milhões de brasileiros

27/08/2025
maternidades verbas
Cidades

Sindicatos vão ao MP por pagamento de verbas rescisórias de trabalhadores de maternidades de Goiânia

27/08/2025
empregos formais
Cidades

Brasil gerou mais de 129 mil empregos formais em julho

27/08/2025
Juiz dá 72 horas para Câmara explicar fundamentos de CEI da Limpa Gyn
Poder

Juiz dá 72 horas para Câmara explicar fundamentos de CEI da Limpa Gyn

27/08/2025
Pesquisa