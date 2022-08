Sindilojas-GO sabatina Vitor Hugo nesta quarta, 10

O Sindilojas-GO (Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás) realiza nesta quarta-feira, 10, às 16h30, na sede da entidade, em Goiânia, sabatina com o candidato do PL ao governo de Goiás, Vitor Hugo. Ele será o segundo governadoriável entrevistado nesta série de sabatinas do Sindilojas-GO.

Os veículos de comunicação poderão acompanhar a sabatina in loco ou remotamente, ao vivo, pelo perfil do Sindilojas-GO no Instagram (@sindilojas.goias).

Nas sabatinas, os lojistas buscam conhecer as principais propostas de governo dos candidatos e apresentar a eles demandas do setor produtivo relacionadas à tributação, segurança pública e transporte coletivo, por exemplo.

Entre as principais demandas do segmento estão a exclusão do Difal, o diferencial de alíquota do ICMS (Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Serviços); refinanciamento de débitos tributários e não tributários; e simplificação do sistema tributário, bem como redução da carga tributária para lojistas.

Os lojistas pedem aos candidatos também que seja feito combate ao comércio informal com incentivos à formalização das microempresas e empresas de pequeno porte; implantação de câmeras de segurança nos principais centros de compras do Estado; e melhorias no transporte para dar mais segurança e mobilidade aos empregados.

“O varejo é um dos pilares da economia goiana. E, no que é de responsabilidade do Estado, nós vamos apresentar aos candidatos e depois cobrar do governador eleito o atendimento dessas e outras demandas essenciais ao funcionamento das empresas, à geração de empregos, à arrecadação tributária e à atração de divisas para o nosso Estado, que se revertem em benefícios à toda a população”, explica o presidente do Sindilojas-GO, Cristiano Caixeta.

A série de sabatinas começou no último dia 26 de julho com Gustavo Mendanha (Patriota).