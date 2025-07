STF publica nota de apoio a Moraes e reafirma independência da justiça brasileira

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou uma nota oficial na noite desta quarta-feira (30), em apoio ao ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções recentes aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. O STF reafirmou seu compromisso com o cumprimento da Constituição e as leis do país. A declaração do Tribunal foi dada no contexto de um processo judicial de grande repercussão política, envolvendo acusações de atentado à democracia e crimes graves contra autoridades públicas, entre elas “um ex-presidente da República”.

Na nota, o STF começa destacando que o julgamento de crimes que atentam contra a democracia brasileira é de “exclusiva competência da Justiça do país”, sublinhando que suas decisões são tomadas de forma independente e em estrita observância ao papel constitucional do Tribunal. A Corte, ao se posicionar de forma inequívoca, busca afastar quaisquer dúvidas sobre a integridade e a imparcialidade de suas ações, principalmente em um cenário de forte polarização política e pressões externas.

O caso em curso

A nota também faz referência à ação penal em curso no Tribunal, movida pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que imputa a um grupo de pessoas — incluindo o ex-presidente — uma série de crimes graves, como tentativa de golpe de Estado. O STF menciona, ainda, que durante a investigação, foram encontrados “indícios graves” de um plano para assassinar autoridades públicas, evidências que, segundo a Corte, justificam a continuidade das ações no âmbito da Justiça.

A gravidade dos indícios apresentados até o momento, incluindo a ameaça a figuras de proeminência política, coloca o processo em uma posição delicada e de grande visibilidade pública, fazendo com que cada passo dado pelo STF seja minuciosamente observado, tanto por aliados quanto por opositores.

O papel da Corte

Em um trecho importante da nota, o STF enfatiza que todas as decisões do relator, Ministro Alexandre de Moraes, foram confirmadas por “Colegiado competente”. A Corte busca, dessa forma, garantir que as deliberações não sejam vistas como frutos de decisões isoladas, mas como resultado de um processo coletivo, no qual todos os ministros possuem voz e voto. Esse detalhamento é fundamental para fortalecer a legitimidade das ações do Tribunal diante de possíveis alegações de abuso de poder ou de parcialidade.

Além disso, o Supremo reafirma seu compromisso com o “devido processo legal” e a garantia de um julgamento justo para todos os envolvidos, incluindo aqueles que podem ser considerados figuras públicas controversas. A observância estrita desses princípios constitucionais é destacada como a base de qualquer decisão judicial tomada pela Corte, mesmo em meio a acusações graves e politicamente sensíveis.

Solidariedade a Moraes

Um dos pontos mais comentados da nota foi a manifestação de solidariedade ao Ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções que geraram debates acirrados. Ao expressar apoio explícito a Moraes, o STF demonstra uma postura unificada e reforça a ideia de que seus membros devem estar protegidos de pressões externas que busquem minar a independência do Judiciário. O apoio, neste caso, serve como um contraponto às ações que visam enfraquecer a atuação do ministro e, consequentemente, do Supremo Tribunal como um todo.

A nota do STF ocorre em um momento de intensa polarização política no Brasil, com figuras de oposição questionando a atuação do Judiciário e, especialmente, do Ministro Alexandre de Moraes, que tem sido protagonista de decisões polêmicas em processos relacionados a ataques à democracia e à segurança pública. As sanções aplicadas ao ministro geraram manifestações de apoio, mas também duras críticas, especialmente por aqueles que consideram as ações do STF e de Moraes como excessivas ou politicamente tendenciosas.

O Tribunal, no entanto, se posiciona de forma clara, assegurando que suas decisões são tomadas em conformidade com a Constituição e com a legislação vigente, sem se deixar influenciar por pressões externas.

Em um momento de instabilidade política, a postura do STF é um lembrete da importância da manutenção das instituições democráticas e da independência do Judiciário para garantir a estabilidade e a proteção dos direitos fundamentais.

Leia a nota na íntegra:

Em razão das sanções aplicadas ao Ministro Alexandre de Moraes, um dos seus integrantes, o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciar na forma abaixo:

1 . O julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional.

2. Encontra-se em curso, perante o Tribunal, ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-Presidente da República, uma série de crimes, entre eles, o de golpe de Estado.

3. No âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas.

4. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo Colegiado competente.

5. O Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo.

6. O Tribunal manifesta solidariedade ao Ministro Alexandre de Moraes.

Brasília, 30 de julho de 2025.

Prefeitura de Goiânia registra superávit primário de R$ 692,7 milhões no 3º bimestre