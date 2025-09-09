O Supremo Tribunal Federal (STF) dá continuidade nesta terça-feira (9), a partir das 9h, ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus na Ação Penal 2668, que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022.

A sessão será aberta com a leitura do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, nesta ordem.

O processo teve início no dia 2 de setembro, quando Moraes apresentou o relatório do caso. Depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, expôs a acusação, e as defesas dos réus fizeram suas sustentações orais.

A denúncia aponta a formação de uma estrutura para tentar impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

Réus da ação

Além de Bolsonaro, respondem no processo:

Alexandre Ramagem , ex-diretor da Abin

, ex-diretor da Abin Almir Garnier , ex-comandante da Marinha

, ex-comandante da Marinha Anderson Torres , ex-ministro da Justiça

, ex-ministro da Justiça Augusto Heleno , ex-ministro do GSI

, ex-ministro do GSI Mauro Cid , ex-ajudante de ordens da Presidência

, ex-ajudante de ordens da Presidência Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa

, ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil

Todos são acusados de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, além de crimes contra o patrimônio público.

O STF reservou sessões até sexta-feira (12) para concluir o julgamento. A execução da pena, porém, só ocorrerá após o trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recursos.

Se houver pelo menos dois votos divergentes, as defesas poderão apresentar embargos infringentes, o que levaria o caso ao plenário do Supremo, podendo estender a análise.

Sessões programadas