O Supremo Tribunal Federal (STF) dá continuidade nesta terça-feira (9), a partir das 9h, ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus na Ação Penal 2668, que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022.
A sessão será aberta com a leitura do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, nesta ordem.
O processo teve início no dia 2 de setembro, quando Moraes apresentou o relatório do caso. Depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, expôs a acusação, e as defesas dos réus fizeram suas sustentações orais.
A denúncia aponta a formação de uma estrutura para tentar impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.
Réus da ação
Além de Bolsonaro, respondem no processo:
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
- Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil
Todos são acusados de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, além de crimes contra o patrimônio público.
O STF reservou sessões até sexta-feira (12) para concluir o julgamento. A execução da pena, porém, só ocorrerá após o trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recursos.
Se houver pelo menos dois votos divergentes, as defesas poderão apresentar embargos infringentes, o que levaria o caso ao plenário do Supremo, podendo estender a análise.
Sessões programadas
- 9/9 (terça-feira): 9h às 12h e 14h às 19h
- 10/9 (quarta-feira): 9h às 12h
- 11/9 (quinta-feira): 9h às 12h e 14h às 19h (sessões extras)
- 12/9 (sexta-feira): 9h às 12h e 14h às 19h