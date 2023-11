Sua bênção

Sebastião Barbosa da Silva, que vem a ser o proprietário deste jornal, é um homem de fé. Testemunho isso desde que entrei na Tribuna pela primeira vez, quando ainda se chamava Jornal da Segunda. Tião não gosta muito de ser chefe. Prefere ser amigo. Nos tornamos amigos. Fazemos aniversário próximo, diferença de um dia. Imagina, dois cabras de escorpião.

Já dei muito trabalho pra ele. Imagina, ele é um escorpião sábio, vivido. E eu cheguei muito jovem na redação. Fizemos história, com uma equipe maravilhosa e o estímulo dele. Mas sempre desafiando, principalmente, ele. Vejam só. A gente desafiava o dono, e vencia. Hoje, até fico rindo, mas logo penso no que ele passou e… consigo rir mais um pouquinho, porque vivemos muitos bons momentos juntos.

Certeza que eu contribuí para que o Tião ficasse mais próximo de Deus. Ele perdia na redação, apanhava principalmente quando o Vila perdia nos tempos de fechamento aos domingos, e corria para Trindade. Lá ele ganhava. Ganhava bênçãos, ganhava forças para prosseguir. Em momentos difíceis, vi Tião não esmorecer. Manter-se altivo, determinado, animado, em nome da fé. Nos bons, distribuía sorrisos e agradecia a Deus.

Dona Edna, esposa do Tião, e seus filhos, sempre foram presentes no jornal. Vi os meninos deles crescerem, eles viram os meus ganharem prumo. Uma convivência sadia, abençoada. De funcionário da gráfica de O Popular a dono de um dos semanários mais importantes do estado, Tião faz história. História escrita no jornal e na vida dos goianos. É um homem abençoado.