SUS faz inspeção em maternidades de Goiânia nesta segunda-feira para apurar denúncias

Nesta segunda-feira (26), o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS), ligado ao Ministério da Saúde, começa uma inspeção em maternidades da capital goiana. O objetivo é apurar denúncias de redução de serviços, má aplicação dos recursos públicos e desassistência à população nas unidades materno-infantis, com o fechamento do atendimento de urgência e emergência no Hospital e Maternidade Célia Câmara.

A auditoria ocorre para apurar os impactos das recentes mudanças realizadas pela administração municipal, sob a gestão do prefeito Sandro Mabel (UB), incluindo cortes orçamentários e reestruturações nos atendimentos. As mudanças geraram reação de uma médica e também repercussões políticas.

A ação acontece após a vereadora Aava Santiago (PSDB) encaminhar ao Ministério da Saúde, em abril, uma solicitação formal para a auditoria. Ela foi motivada por relatos frequentes de superlotação, fechamento de leitos e mudanças no perfil de atendimento, que colocariam em risco a qualidade do serviço oferecido.

As inspeções terão presença do diretor do DenaSUS, Rafael Bruxellas, e equipe técnica do ministério. Serão visitadas três unidades: Hospital e Maternidade Dona Iris, Maternidade Nascer Cidadão e Maternidade Célia Câmara, esta última com atendimento de urgência atualmente suspenso.

Ao final das visitas, às 15h, uma coletiva de imprensa será realizada no Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara. Lá, Rafael Bruxellas e a vereadora Aava Santiago apresentarão detalhes da auditoria, seus objetivos, parâmetros de avaliação e os próximos passos do processo.

Resposta

Anteriormente, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia declarou, em nota encaminhada à Tribuna do Planalto, estar “à disposição para prestar todos os esclarecimentos e colaborar com o processo de auditoria, assim que ele for formalmente iniciado”.

Segundo a pasta, a atual gestão recebeu as maternidades em situação de colapso deixada pelo governo anterior e, desde então, adotou medidas emergenciais para garantir o funcionamento das unidades, como a compra imediata de medicamentos e insumos.