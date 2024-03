Suspeito de Feminicídio em Uberlândia é Capturado pela PRF na BR-153, em Morrinhos

Na manhã desta quarta-feira, 13, um serralheiro de 27 anos, suspeito de praticar feminicídio na cidade de Uberlândia, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, na unidade operacional da PRF em Morrinhos. A ação foi desencadeada após o compartilhamento de informações da polícia mineira para a polícia rodoviária federal.

Os policiais de plantão conseguiram localizar o veículo do suspeito, que estava em deslocamento pela BR-153 em direção a Pontes e Lacerda, no estado de Goiás. O homem, cuja placa foi identificada, foi interceptado e detido no posto da PRF em Morrinhos. Ele será encaminhado para a central de flagrantes da cidade.

Com base nas informações obtidas até o momento, o suspeito teria cometido o feminicídio utilizando uma faca para desferir diversas facadas em sua ex-esposa, uma mulher de trinta anos de idade. Ao ser detido, foi encontrada em posse do indivíduo a arma do crime, uma faca ainda suja de sangue. A polícia confirmou que as vestes do suspeito também estavam manchadas com o sangue da vítima, corroborando sua participação no ato criminoso.

O homem está sendo conduzido à central de flagrantes em Morrinhos, onde ficará à disposição das autoridades para as devidas providências legais. O caso chocante de feminicídio levanta questões sobre a necessidade contínua de combate à violência contra a mulher e a importância da atuação eficaz das forças de segurança para garantir a justiça.