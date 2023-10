Suspeito de gravar vídeos com adolescentes e publicá-los é preso

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (27), um homem suspeito de gravar vídeos fazendo sexo com adolescentes, postá-los em redes sociais e vendê-los, sem que as vítimas soubessem. Segundo a polícia, ele oferecia dinheiro para os adolescentes para praticar o ato.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Marcella Orçai, ele se fantasiava com perucas e utilizava nomes femininos nas redes sociais para fazer contato com as vítimas. Nos encontros, ele gravava os vídeos sem as vítimas saberem e vendia os vídeos em uma plataforma paga. Em uma das plataformas, foram encontrados 240 arquivos.

A polícia descobriu o crime durante um trabalho de monitoramento nas redes sociais. Durante a investigação, uma vítima que descobriu que tinha um vídeo seu com o suspeito sendo vendido, ele procurou a polícia para denunciar o caso.

Duas vítimas já foram identificadas. Na época dos crimes tinham 16 e 17 anos. A polícia ainda tenta identificar mais vítimas e também há quanto tempo o homem agia.