Suspeito de integrar quadrilha do “novo cangaço” morre em confronto

José do Carmo Silvestre, suspeito de assaltos em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco no estilo do “novo cangaço”, morreu durante confronto com a Polícia Militar entre Luziânia e Cristalina, na última terça-feira (10).

De acordo com as informações, o homem reagiu a uma abordagem policial. No carro dele foram encontrados diversos explosivos, pistola, bloqueador de sinais e colete à prova de balas.

O homem já tinha mais de 30 ocorrências criminais e oito condenações.