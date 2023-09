Suspeito de matar mulher a tiros em posto de combustíveis se apresenta à polícia

O homem acusado de matar uma mulher a tiros em um posto de combustíveis de Anápolis se apresentou à polícia na segunda-feira, 25. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Cleiton Lobo de Araújo, o homem – que não teve a identidade revelada – foi ouvido e liberado.

A arma usada no crime foi entregue à polícia e apreendida. De acordo com o delegado, o atirador disse que a adquiriu porque estava sendo ameaçado. Ele alegou ainda que disparou após a mulher fazer menção de que iria pegar algum objeto.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Rosineide Lucas dos Santos é baleada por um homem, que foge logo em seguida.

Segundo o delegado Wlisses Valentin, a mulher praticava agiotagem e teria marcado um encontro com o devedor no local. Após uma discussão, e diante da negativa de pagamento por parte do devedor, a mulher teria impedido a saída do veículo do devedor, que acabou atirando várias vezes contra ela.

Um homem chegou a ser detido, mas foi liberado em seguida.