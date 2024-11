Sustentabilidade fiscal e gestão pública são temas de encontro em Goiás

Com foco em práticas inovadoras e sustentabilidade fiscal, cerca de 300 servidores estaduais participaram do 1º Encontro da Rede de Finanças, realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Durante o evento, lideranças destacaram os avanços nas contas públicas estaduais e reforçaram a importância do cumprimento do teto de gastos. Além disso, foi enfatizado o uso da tecnologia como ferramenta essencial para a gestão eficiente e o planejamento de longo prazo.

O secretário da Economia, Sérvulo Nogueira, ressaltou a superação de crises financeiras anteriores, possibilitando maior estabilidade fiscal para o Estado. Ele também recebeu uma homenagem em reconhecimento ao trabalho focado no equilíbrio fiscal. Na ocasião, o educador executivo Alê Prates ministrou uma palestra sobre mentalidade ágil, destacando como a inovação tecnológica pode acelerar decisões e gerar oportunidades no setor público.

O encontro incluiu ainda um painel com especialistas que abordaram os desafios fiscais enfrentados por estados como Rio Grande do Sul. Entre os temas discutidos estavam a gestão eficiente das despesas, os encargos financeiros da União e as oportunidades para ampliar a arrecadação sem comprometer o equilíbrio fiscal. A Rede de Finanças busca fomentar debates e capacitações voltadas para a modernização da gestão pública.