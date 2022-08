Tecnologia agiliza atendidos em até três dias, em Goiatuba

A Prefeitura de Goiatuba deixou de atender presencialmente os cidadãos que precisam de licenças ambientais, podas de árvore, certidões do uso do solo, entre outros serviços da Secretaria de Meio Ambiente.

É que os serviços realizados no balcão, obrigatoriamente com a presença do cidadão, foram substituídos pelo atendimento digital, que pode ser acessado 24 horas por dia e de qualquer lugar, pelo computador ou celular.

O Aprova Digital – plataforma implantada pela prefeitura – permite que a solicitação de documentos e a análise desses pedidos sejam executados de forma online e automática, sem necessidade de impressão em papel ou trabalho manual.

Dessa forma, segundo Marco Zanatta, idealizador do Aprova Digital, os servidores podem atuar em projetos mais estratégicos para a cidade ao invés de ficarem alocados na checagem da entrada e saída de papel.

O prazo de espera também é menor com o atendimento digital.

Em Goiatuba a resposta das análises, em alguns casos, já acontece 70% mais rápido. Serviços que antes demoravam cerca de três meses, como a Licença Ambiental Simplificada, agora são atendidos em até três dias.

Já a Licença de Instalação e de Operação, que são processos mais complexos, levavam em média seis meses para aprovação. Hoje essas demandas são resolvidas em um terço deste prazo, graças à tecnologia.

“A plataforma coloca no automático as atividades que podem ser facilmente executadas por um sistema, por isso torna o atendimento eficiente”, explica Zanatta.

Outra vantagem do software de gestão pública, segundo ele, é a extinção de arquivos e protocolos físicos, uma vez que as atividades e processos são realizados na nuvem, atendendo aos requisitos de privacidade e segurança de dados.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Goiatuba, Syller Barros Buzaim, os trâmites manuais geravam duplicidade de processos, o que causava dificuldades na comunicação entre os envolvidos e outros problemas.

“Se faltasse qualquer documento ou ocorresse erros no envio dos dados, a equipe de servidores precisava correr atrás do solicitante para avisar, corrigir e anexar em um novo protocolo, o que demorava ainda mais a liberação do pedido”, detalha.

Através do sistema, o secretário explica que o próprio cidadão consegue visualizar em tempo real o que está pendente ou incorreto. A secretaria já teve um pedido protocolado com todos os dados e documentos exigidos em apenas 18 minutos.

“Proporcionar agilidade e otimizar o atendimento foram as prioridades ao optar pelo sistema, além de ser uma ação sustentável e ecologicamente correta para a diminuição de p Oiapel na prefeitura”, conclui Buzaim.