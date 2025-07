Temperatura pode chegar a 31 graus em Goiânia com alerta para baixa umidade

O goianiense pode se preparar para um dia de muito calor, com ar seco, um desafio para a saúde. A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) é de que a temperatura chegue a 31 graus na tarde de hoje em Goiânia. Além disso, permanece o alerta para a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 25% e 75%, com possibilidade de atingir 21%, o que é considerado nível de atenção para riscos potenciais à saúde.

Goiás permanece sob alerta para a baixa umidade relativa do ar, com tendência de aumento da temperatura, principalmente no meio da tarde, quando ocorrem os períodos mais críticos, tanto de secura como de calor. Nesta quarta-feira, os termômetros podem chegar a 36 graus na região norte de Goiás, de acordo com o Cimehgo. Na região oeste, o calor pode atingir 34 graus. Nas regiões sudoeste, leste, central e sul, a máxima pode chegar a 32 graus.

Os alertas para a baixa umidade do ar são tanto por parte do Cimehgo como do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta amarelo, com orientação para beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e evitar desgaste físico também nesses períodos.

Ainda assim, pela manhã, as temperaturas mínimas devem ser baixas, com elevação à tarde. A máxima hoje pode chegar a 34 graus em Porangatu, Aruanã e Araguapaz e Faina. Em Flores de Goiás, Rubiataba e Alvorada do Norte, a máxima prevista é de 32 graus.

Em Goiânia, a quarta-feira também terá predomínio de sol e a temperatura máxima pode chegar a 31 graus no horário mais quente, por volta das 15 horas. A umidade relativa do ar estará em queda, podendo chegar ao nível de atenção, entre 21% e 30%, o que exige cuidados especiais com a hidratação. O nascer do sol será às 6h44 e o pôr do sol, às 18h02.

