Tempo seco já provoca mais de 5 mil atendimentos por doenças respiratórias em Goiânia

Rede de urgência da capital já realizou 5.028 atendimentos a pacientes com doenças respiratórias nos meses de julho e agosto


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 19/08/2025 - 14:43

Médicos da SMS recomendam reforçar a ingestão de água e evitar exposição ao sol. Foto: Divulgação/SMS

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) divulgou nesta segunda-feira (18/8) uma série de orientações à população para o enfrentamento dos baixos níveis de umidade relativa do ar. Segundo o médico e assessor técnico da pasta, Frank Cardoso, a menor presença de água no ar tem reflexos na saúde e bem-estar, exigindo cuidados especiais.

“Os índices de umidade são calculados considerando a quantidade de água, em forma de vapor, presente no ar atualmente em relação à quantidade total de água que a atmosfera poderia ter. A umidade do ar em Goiânia está em torno de 20%, o que significa dizer que o ar que respiramos atualmente tem apenas 20% do total de água que ele poderia ter”, explica o médico.

Apenas nos meses de julho e agosto a SMS registrou 5.028 atendimentos a pacientes com doenças respiratórias na rede de urgência e emergência da capital. “Isso afeta significativamente o corpo humano, causando ressecamento da pele e mucosas, irritação nos olhos e vias aéreas, além de aumentar o risco de infecções respiratórias e desidratação”, completou Cardoso.

“O ar seco favorece a concentração de poluentes e agentes infecciosos na atmosfera. O ressecamento das mucosas do nariz e da garganta facilita a entrada de vírus e bactérias no organismo”, pontua o titular da SMS, médico Luiz Pellizzer.

Cuidados

A pasta recomenda reforçar a ingestão de água ao longo de todo o dia. “É preciso ter bastante atenção às pessoas nos extremos de idade – como crianças e idosos – porque os centros de regulação da sede podem não ser tão eficazes, aumentando o risco de desidratação”, diz Luiz Pellizzer.

É preciso tomar água de forma frequente, para manter o corpo hidratado, regular a temperatura e auxiliar no transporte de oxigênio, nutrientes e sais minerais. “Outra recomendação é evitar banhos quentes e demorados, que desidratam a pele, e utilizar hidratantes corporais e labiais imediatamente após o banho, que é quando esses produtos são melhor absorvidos pela pele e retêm a umidade”, conta o médico. “Utilizar umidificadores de ar, colocar bacias de água em cada cômodo da casa ou estender toalhas molhadas nos ambientes também é importante”, afirma Frank Cardoso.

A SMS recomenda ainda evitar a exposição ao sol, não realizar exercícios físicos entre as 10h e as 16h, priorizar refeições leves, ricas em frutas, legumes e verduras e hidratar com gotas de soro fisiológico as narinas e olhos.

Pesquisa