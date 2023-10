Tenente da PM morre afogado no lago Serra da Mesa

Um tenente da Polícia Militar do Distrito Federal morreu, na madrugada de quinta-feira (26), após a canoa em que estava com outros dois amigos virar no lado Serra da Mesa, em Niquelândia.

Em entrevista à TV Anhanguera, um dos sobreviventes contou que nadou por seis horas até conseguir ser resgatado. De acordo com as informações, eles pescavam na hora do acidente, que teria sido provocado por uma onda. Ao caírem na água, todos estavam de colete salva-vidas, mas a agitação do lago acabou propiciando o afogamento.

O Corpo de Bombeiros foi até o local e, após realizar buscas, se deparou com um sobrevivente agarrado a um galho na água. Ele teria tentado nadar até a terra mas não conseguiu. A vítima fatal foi encontrada amarrada à embarcação – que não afundou totalmente em razão de uma caixa de isopor.