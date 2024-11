Thiago Lacerda apresenta monólogo de Shakespeare em Goiânia

O Serviço Social do Comércio (Sesc Goiás) traz para Goiânia, no dia 27 de novembro, o renomado ator Thiago Lacerda para apresentar o monólogo “Quem está aí?”, uma adaptação de textos de William Shakespeare. O evento, que ocorre às 20h no Teatro Rio Vermelho, marca o encerramento do Simpósio “Shakespeare em Dois Atos”, que acontece nos dias 25 e 26 de novembro, no Teatro Sesc Centro.

Os ingressos estão disponíveis para venda no Sympla, com preços que variam entre R$11 e R$47, dependendo da categoria. Trabalhadores do comércio e dependentes pagam R$11, enquanto conveniados pagam R$18, e o público em geral, R$47. Também está disponível a meia-entrada solidária, no valor de R$23,50, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

A peça “Quem está aí?” reúne monólogos de três grandes personagens shakespearianos: Hamlet, Ângelo (de Medida por Medida) e Macbeth. Sob direção de Ron Daniels, Thiago Lacerda traz à cena momentos intimistas dos personagens, que compartilham com o público suas angústias e conflitos internos, como as dúvidas de Hamlet antes de sua vingança, a corrupção de Ângelo e a solidão de Macbeth antes da batalha final.

Thiago Lacerda é um ator consagrado com mais de 20 anos de carreira, conhecido por suas atuações em novelas, séries e no teatro. Ele já protagonizou peças como Hamlet e Macbeth, ambas de Shakespeare, e acumula um vasto repertório de sucessos na TV e no cinema.

Para Marcelo Baiocchi Carneiro, presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, o evento oferece ao público goianiense a oportunidade de vivenciar a profundidade da literatura de Shakespeare, interpretada por um dos maiores atores da atualidade. Leopoldo Veiga Jardim, diretor regional do Sesc Goiás, destaca que este evento faz parte das ações do Sesc para promover o acesso à cultura de qualidade, e no ano que marca os 460 anos do nascimento de Shakespeare, a peça é uma forma de homenagear o dramaturgo.

Serviço:

Peça: Quem está aí?

Data: 27 de novembro de 2024, 20h

Local: Teatro Rio Vermelho, Goiânia, GO

Ingressos: Disponíveis no Sympla

Valores: R$11 (trabalhador do comércio e dependentes), R$18 (conveniados), R$47 (público em geral), R$23,50 (meia-entrada solidária)