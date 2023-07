Todos querem Caiado como aliado. Ninguém tem coragem de ser oposição

Que em Goiás não tem oposição, nenhuma novidade. O inusitado é o próprio governador Ronaldo Caiado bradar isso, como fez na semana passada. Claro, justificando que não tem oposição porque o seu governo é para todos, não discrimina. Agora, o que mais importa é o resultado disso.

Reflexo direto está na costura de alianças. À exceção de um PSDB respirando por aparelhos, praticamente todos os outros partidos sonham em encostar no governo; principalmente, ter o governador na campanha. A boa avaliação de Caiado, somada à falta de disposição (ou coragem) para peitar o Executivo estadual, constrói um cenário de rendição e apatia.

Em Goiânia, os principais nomes giram em torno do governador. Em Aparecida, a disputa pelo apoio de Caiado está posta. E assim por diante. O vice-governador, Daniel Vilela, também cresceu nas conversas de bastidores. E como ambos estão em clima de campanha, o resultado é um só: a política de Goiás é mais uma disputa dentro do governo do que fora, ou contra. Mesmo o PT acena para compor.

Caiado fechou o cerco sobre o futuro político do Estado de tal modo que emerge como herói, e não como vilão. Veja o discurso do ex-governador Marconi Perillo e dos tucanos: nem fazem cócegas no governador. A campanha mirando o passado, tentando resgatar as conquistas de 20 anos de poder do marconismo, não conseguem competir com a estratégia de Caiado de influenciar o nascimento do novo ciclo político goiano. O governador está vencendo a eleição e a história.

Implosão

Na presidência do Detran-GO, Delegado Waldir não esconde a satisfação com as operações internas que apuram irregularidades no órgão. Tem prometido muitas outras para as próximas semanas.

Polícia

Chama atenção a presença de delegados em cargos de chefia no Detran. Alexandre Lourenço, ex-diretor-geral da Polícia Civil, é um deles.Ocupa uma gerência.

Todos por um

A gestão de Rogério Cruz está em campanha pela reeleição. Antes, era só ele.

Reforma 1

Reforma Tributária foi assunto pouco discutido na reunião que envolveu o governador Ronaldo Caiado e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas a página não tá virada.

Reforma 2

Nesta segunda, Caiado participa de painel promovido pelo Instituto Unidos Brasil para tratar do assunto. Dividirá a mesa com o senador Sérgio Moro.

PT

Partido voltou a bater martelo na candidatura da deputada federal Adriana Accorsi a prefeita de Goiânia. Agora é preparar o lançamento.

União

Conta a favor de Adriana Accorsi ser um nome que une as correntes internas do partido.

Jogo aberto

Daniel lidera o processo de revitalização do Estádio Serra Dourada. Edital para apresentação de propostas para projetos foi aberto. Não tem erro: solucionou, ganhou votos.

E aí?

Lula ou Bolsonaro? Já escolheu de quem quer apoio na sua campanha para prefeita ou prefeito?

Chapas

Agosto abre outra guerra, além da disputa para prefeito em Goiânia. A dos partidos para montar chapas de candidatos a vereador. Jogo de xadrez puro.

Pacificado

Elias Vaz, que fez duras críticas ao governador Ronaldo Caiado há pouco tempo, participou do café da manhã reservado no Palácio das Esmeraldas com o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Clima amistoso.