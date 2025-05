As feiras gastronômicas de Goiânia deixaram de ser apenas uma tradição local para se tornarem destinos de experiência, turismo e viralização. Comidas típicas, receitas de família, cheiros que invadem o ar e barracas que ganharam o coração — e o feed — de milhares de pessoas. No Instagram e no TikTok, vídeos de pamonhas suculentas, pastéis estalando na frigideira e bancas recheadas de empadões colecionam milhões de visualizações e despertam a curiosidade até de quem vem de outros estados.

Pensando nisso, preparamos uma seleção com as 10 feiras mais saborosas de Goiânia, com tudo o que você precisa saber: onde acontecem, quando visitar, e o que provar.

1. Feira Hippie – A gigante dos sabores

Onde: Praça do Trabalhador, Centro

Quando: Sábados (7h às 16h) e domingos (7h às 13h)

Por que ir: É a maior feira a céu aberto da América Latina, e embora seja conhecida por suas roupas e artesanato, sua ala gastronômica é um mundo à parte: empadão goiano, pamonhas, panelinhas, sucos naturais e doces caseiros. O pastel de carne com jiló é parada obrigatória.

Destaque: Barraca da Dona Edna, famosa pelo empadão servido quente.

2. Feira da Lua – O point do sábado à noite

Onde: Praça Tamandaré, Setor Oeste

Quando: Sábados, das 16h30 às 22h

Por que ir: Clima noturno, música ao vivo e filas nas barracas mais disputadas. A Feira da Lua é perfeita para provar caldos, acarajé, bolos e uma boa pamonha. Os pastéis gigantes também são uma marca registrada.

Destaque: Barraca do Tio Wilson, conhecida pelo pastel de frango com requeijão e suco de graviola.

3. Feira do Sol – Delícias no pôr do sol

Onde: Praça do Sol, Setor Oeste

Quando: Domingos, das 16h às 22h

Por que ir: Uma das feiras mais instagramáveis da cidade, com opções variadas de gastronomia afetiva: caldos, panelinhas, yakisoba, tapiocas recheadas e até food bikes de café e doces.

Destaque: Coxinha de costela da barraca Chef do Cerrado.

4. Feira do Cerrado – Sabor com identidade goiana

Onde: Rua 72 – Parque da Criança, setor Oeste

Quando: Quintas (16h às 22h) e domingos (9h às 13h)

Por que ir: Um mergulho nos sabores do interior. Licores artesanais, queijos curados, doces de leite, bolos de milho, pamonhas assadas e galinhada fumegante.

Destaque: Barraca do Seu Zeca, que serve o famoso arroz com pequi e carne de lata.

5. Feira da OVG (Feira do Bueno) – Tradição com sabor

Onde: Rua T-36, Setor Serrinha / Bueno

Quando: Domingos, das 16h às 22h

Por que ir: Ambiente familiar e uma praça de alimentação com mais de 25 barracas. Ótimo para experimentar pratos típicos e sobremesas clássicas.

Destaque: Barraca da Pamonha Assada, que serve versões doces e salgadas com crosta de queijo.

6. Feira do Entardecer – Clima leve, comida boa

Onde: Alameda Ismerino Soares de Carvalho

Quando: Sextas, das 16h às 22h

Por que ir: Perfeita para começar o fim de semana. Opções leves e saborosas, como pão de queijo recheado, bolos artesanais, caldo de piranha e chás medicinais.

Destaque: Kombi do Chá, com blends aromáticos e snacks veganos.

7. Feira da Liberdade – Diversidade de sabores

Onde: Praça da Liberdade, Setor Central

Quando: Sextas, das 17h às 22h

Por que ir: Uma feira multicultural com barracas que vão do pastel ao shawarma, passando por comida japonesa, doces árabes e bolos regionais.

Destaque: Guioza da Barraca Japão, muito popular no TikTok.

8. Feira do Pedro Ludovico – Gastronomia raiz

Onde: Avenida Circular com Avenida Teresina

Quando: Quartas, das 17h às 22h

Por que ir: Um cantinho autêntico da culinária goiana. Muita pamonha, milho cozido, caldos e empadas caseiras.

Destaque: Barraca da Dona Léia, com panelinha de frango com quiabo.

9. Feira do Jardim América – Simples, mas deliciosa

Onde: Praça C-108

Quando: Domingos, das 8h às 13h

Por que ir: Feira de bairro com forte apelo gastronômico. Ponto certo para encontrar bolos frescos, tortas salgadas, caldos variados e queijos locais.

Destaque: Torta de frango com palmito do Seu Jair.

10. Feira do Negrão de Lima – Tradição que alimenta

Onde: Rua 27, quadras 10 e 11

Quando: Quintas, das 17h às 22h

Por que ir: Feira tradicional com pratos feitos na hora e cheiros que lembram casa de vó. Muito milho verde, pamonha, curau, caldos e doces.

Destaque: Curau de milho-verde fresco da Dona Maria, sensação nos reels do Instagram.

