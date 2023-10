Torcedores do Vila são presos por armar emboscada para rivais

Três homens foram presos e um menor apreendido suspeitos de planejar uma emboscada para atrair torcedores rivais antes do jogo entre Goiás e São Paulo, que aconteceu ontem (18). De acordo com a Polícia Civil, os torcedores presos e o menor apreendido fazem parte de uma torcida organizada do Vila Nova e pretendiam armar a emboscada para integrantes da torcida organizada do Goiás.

Um grupo com 23 torcedores do Vila Nova foi para um ponto de ônibus localizado no Setor Eldorado Oeste, em Goiânia, e começou a soltar fogos de artifício e foiram para cima dos torcedores do Goiás, que já estavam a caminho do jogo. Foi neste momento em que a polícia agiu. Com os detidos a PC apreendeu armas brancas e bombas.

Os detidos vão responder por associação criminosa, tumulto em evento esportivo, lesão corporal e corrupção de menores.