Torresmofest retorna ao Passeio das Águas Shopping

Goiânia receberá mais uma edição do Torresmofest, o maior festival gastronômico do Brasil, de 27 a 30 de junho no Passeio das Águas Shopping. Com mais de 400 edições realizadas e 8 milhões de visitantes em todo o país. O evento conta com um cardápio que oferece uma variedade de pratos à base de carne suína.

O festival, que celebra a culinária à base de proteína suína, oferecerá uma ampla variedade de preparos de torresmo, incluindo torresmo de rolo, torresmo pururuca e torresmo de boteco. Além disso, diversas barracas estarão disponíveis com pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e hambúrguer com shimeji, acompanhados de chopp artesanal.

Rafael Almeida, gerente de marketing do Passeio das Águas Shopping, destaca a importância do evento. “Estamos muito satisfeitos em receber novamente o Torresmofest. É uma excelente oportunidade para oferecermos aos nossos visitantes uma experiência gastronômica diferenciada e de qualidade, em um ambiente familiar e agradável”, revela.

Além da gastronomia, o Torresmofest contará com atrações musicais diárias, proporcionando entretenimento para toda a família. A programação musical inclui apresentações de bandas de rock, pagode e covers de artistas renomados.

Programação Musical

Quinta-feira (27) – 20h: Banda SondRock – Rock Nacional e Internacional

Sexta-feira (28) – 20h: Cover Queen – Bohemian Rock

Sábado (29) – 17h: Cover Charlie Brown Jr – Banda Projeto Minduim

– 20h: Cover Legião Urbana – Banda Serenissima

Domingo (30) – 17h: Junior Parente – Pagode

– 20h: Banda Liebe – Especial Divas do Rock

Serviço

Evento: Torresmofest

Data: De 27 a 30 de junho

Horário: Das 12h às 22h

Local: Passeio das Águas Shopping

Entrada: Gratuita

Mais Informações: @torresmofest