A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, em Jataí, um homem que transportava drogas no motor do carro. De acordo com a PRF, 15kg de pasta base de cocaína estavam escondidos em um compartimento secreto do motor do carro.

O condutor, de 43 anos, informou que pegou o veículo com a droga em Chapadão do Céu e que tinha como destino Goiânia. Ele disse ainda que receberia R$ 500 pelo transporte do entorpecente .

Ele foi preso e foi encaminhado à Central de Flagrantes local.

