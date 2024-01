Transações por Pix crescem quase 60% e batem recorde

O Banco Central informou, nesta terça-feira (30), que as transações via Pix cresceram quase 60% e bateram o recorde de R$ 17,18 trilhões em 2023. Ao mesmo tempo, o número de relacionamentos bancários subiu, mas a quantidade de dinheiro no mercado diminuiu. Em 2020, 178,922 milhões de CPFs estavam cadastrados no sistema, volume que subiu para 182,218 milhões no fechamento de 2021 e para 188,335 milhões em 2022.

De acordo com o BC, o crescimento das transações feitas via PIX foi de 57,8% na comparação com 2022, quando as movimentações totalizaram R$ 10,89 trilhões. E foram mais do que o triplo do volume de 2021 – quando somaram R$ 5,21 trilhões.

Novidades no Pix