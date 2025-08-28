Trânsito: mortes por motoristas embriagados ou em rachas passam a ser inafiançáveis

Segundo o senador Fabiano Contarato (PT-ES), autor do projeto, a medida visa fechar brechas legais que atualmente permitem a impunidade



Por Redação Tribuna do Planalto em 28/08/2025 - 09:51



Segundo o Detran Goiás, mais de uma pessoa morre por hora em acidentes provocados por motoristas embriagados. (Imagem: Reprodução)