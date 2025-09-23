search
Justiça

TRE absolve prefeito de Aporé da acusação de compra de votos

Com a decisão mais recente, Leonardo de Moraes e Valdiney Souza permanecem no exercício dos cargos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 23/09/2025 - 16:28

prefeito e vice de Aporé
Prefeito de Aporé, Leonardo de Moraes Carvalho, e seu vice, Valdiney Souza da Costa (Foto: Reprodução)

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) reformou, por unanimidade, a sentença de primeira instância que havia cassado os diplomas do prefeito de Aporé (GO), Leonardo de Moraes Carvalho, e de seu vice, Valdiney Souza da Costa. Ambos haviam sido condenados em 2024 sob acusação de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político, mas agora foram absolvidos pelo colegiado. Cabe recurso.

A decisão foi proferida na sessão de terça-feira (16), quando os desembargadores acolheram a tese da defesa de que as provas que embasaram a condenação eram ilícitas, por terem sido obtidas por meio de gravações clandestinas. A advogada Talita Hayasaki, responsável pela sustentação, destacou que o caso seguiu a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), que considera inválida a utilização de gravações ambientais realizadas sem autorização judicial e em locais privados.

De acordo com os autos, a juíza eleitoral de primeira instância havia considerado ilícito um áudio gravado dentro de veículo, mas aproveitou como prova o depoimento prestado pelo autor da gravação. Já em relação a um vídeo feito dentro de uma residência particular, também sem conhecimento dos interlocutores, o TRE entendeu que o material violava a intimidade e a vida privada, não podendo ser utilizado. Além disso, os magistrados reconheceram que, desconsiderados esses elementos, o conjunto probatório remanescente era insuficiente para justificar a cassação de mandatos eletivos.

Vantagens
Segundo a promotora eleitoral Heloiza de Paula Marques e Meirelles, a investigação teve origem na Notícia de Fato Eleitoral nº 202400540699, que apurou condutas ilícitas praticadas por cinco investigados: Leonardo de Moraes Carvalho, Valdiney Souza da Costa, Murilo de Moraes Carvalho, Jânio Marques dos Santos Junior e Victor Eduardo Barbosa Silva Vasconcelos, em Aporé.

A promotora eleitoral explica que, durante o período de campanha eleitoral municipal de 2024, eles teriam prometido vantagens e entrega de dinheiro a eleitoras e eleitores com o fim de obtenção de votos e apoio para a chapa dos candidatos à prefeitura de Aporé. O MPE apontou que as irregularidades foram decisivas para o resultado das eleições, considerando a diferença de apenas 14 votos entre as candidaturas vencedora e derrotada. Em 16 de junho de 2025, a Justiça determinou o afastamento do prefeito e do vice.

Com a decisão mais recente, Leonardo de Moraes e Valdiney Souza permanecem no exercício dos cargos para os quais foram eleitos em 2024. O entendimento também reforça a aplicação do princípio in dubio pro sufragio, segundo o qual, em casos de dúvida, deve prevalecer a vontade popular expressa nas urnas.

Plano Diretor de Drenagem de Goiânia atrasa de novo e solução para alagamentos fica para 2026

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

PCGO e PCDF prendem integrante de organização criminosa especializada em fraudes bancárias
Justiça

PCGO e PCDF prendem integrante de organização criminosa especializada em fraudes bancárias

22/09/2025
Estudante ensino médio recorre ao TJ-GO
Tribuna Jurídica

Declarada inconstitucional lei que reduzia honorários em Goiânia

20/09/2025
Justiça nega prorrogar patente de substância de caneta emagrecedora
Justiça

Justiça nega prorrogar patente de substância de caneta emagrecedora

20/09/2025
PRF apreende 50 celulares durante fiscalização na BR-060 em Rio Verde
Justiça

PRF apreende 50 celulares durante fiscalização na BR-060 em Rio Verde

19/09/2025
Operação Envio Legal combate fraude na venda de eletrônicos em Goiânia
Justiça

Operação Envio Legal combate fraude na venda de eletrônicos em Goiânia

19/09/2025
granizo Goiânia
Cidades

Chove granizo em várias regiões de Goiânia depois de tarde de calor

23/09/2025
Conselho de Ética
Poder

Conselho de Ética da Câmara instaura processo contra Eduardo Bolsonaro

23/09/2025
Wilder Morais e Dieyme Vasconcelos, na Câmara de Aparecida - Foto: Reprodução
Poder

Wilder reitera apoio à PEC da Blindagem durante solenidade em Aparecida de Goiânia

23/09/2025
Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto movimenta Aparecida no mês da primavera
Diversão e Arte

Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto movimenta Aparecida no mês da primavera

23/09/2025
Pesquisa